El Aston Villa de Unai Emery se suma a la puja por un futbolista del Atlético de Madrid

Si hace unos días hablábamos en LAOTRALIGA del interés del Chelsea por Samu Lino, ahora es el Aston Villa de Unai Emery el que se ha sumado a la puja por el carrilero de 24 años del Atlético de Madrid.

Aunque Samu Lino no partió de inicio frente al Real Madrid, se ha ganado la confianza de Diego Simeone, por lo que no entra en los planes del Atlético hacer caja por él a no ser que reciba una suculenta oferta para traspasarle. No obstante, según TBR Football, a petición de Unai Emery el Aston Villa podría intentar su fichaje.

El Chelsea, rival del Aston Villa en la puja por sacar a Samu Lino del Atlético de Madrid

Respecto al interés del Chelsea, que también estaría en la puja por Samu Lino, el cuadro londinense estaría dispuesto a poner 40 millones de euros para sacarle del Atlético de Madrid. Habrá que ver, por tanto, si el Aston Villa de Unai Emery está en disposición de mejorar dicha propuesta por un futbolista que recaló en el club colchonero en 2022 por tan sólo 6 millones de euros.

A favor del Chelsea en la puja con el Aston Villa por Unai Emery podría jugar su buena relación con el Atlético de Madrid, al que ha vendido a Gallaguer este verano. El conjunto rojiblanco, por su parte, ha traspasado a Joao Félix al Chelsea. El equipo inglés ya había acogido previamente al portugués en sus filas en calidad de cedido al igual que hizo en su día con Saúl Ñíguez.