Pablo Maffeo pone nombre al equipo de LaLiga al que rechazó en verano por seguir en el Mallorca

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Betis quiso llevarse a Pablo Maffeo del Real Mallorca este verano. Así lo ha confirmado ahora el lateral de 27 años, que señaló que el Flamengo también quiso hacerse con sus servicios.

“Hubo una oferta del Betis y otra del Flamengo, pero, junto a la salida de Gio, fueron pasando los días, hablé con el club, con el míster y los compañeros y volví a encontrar la felicidad, por lo que decidí quedarme. Raíllo fue muy importante en esto”, contó Pablo Maffeo.

A su vez, sobre la llegada de Jagoba Arrasate como nuevo entrenador del Real Mallorca, comentó: “Llegó Jagoba, hablamos de todo. Estuvimos hablando un buen rato y lo que me transmitió desde el primer momento fue confianza y claridad. Al final eso lo valoré. Creo que también valoró mi forma de explicar las cosas y cómo yo me podía sentir en ese momento. Trabajando junto con los compañeros, con él, con personas de mi alrededor, creo que lo hemos sacado adelante”.

Respecto a los fichajes del Real Mallorca, Pablo Maffeo dijo: “Creo que todos los que han llegado han aportado. Yo me llevo muy bien con Valery de mi etapa en Girona, pero con Asano me llevo muy bien también, pero, si me tengo que quedar con uno, por trato personal y todo, me quedo con Valery”.

Pablo Maffeo y su pique con Vinícius

Por último, sobresu pique con Vinícius, comentó: “No me afectó lo de Vinicius para querer salir del Mallorca porque yo quería seguir jugando en España. Sabía que esos insultos en los campos me los iba a llevar por la repercusión que tiene un equipo como el Madrid. Sólo eran los calentones del partido, como los puedes tener con cualquiera. No era nada, pero, para que lo vea todo el mundo, él es uno más para mí y yo seré uno más para él”.