El Athletic traspasa a Adu Ares y se hace, a cambio, con otro futbolista

El Athletic Club y el Eibar han llegado a un acuerdo para que el jugador Malcom Adu Ares juegue en la entidad armera, según ha informado este domingo el club bilbaíno.

En el acuerdo, el Athletic "se reserva un porcentaje de una futura venta, un derecho de tanteo y una opción de recompra de los derechos del jugador", además de "unos ingresos variables por éxitos individuales y colectivos del futbolista bilbaíno".

La operación incluye también "la cesión", ya anunciada por ambos clubes este sábado, del jugador Iker Aldai para que dispute la temporada 2025-2026 con el Bilbao Athletic, el primer filial rojiblanco.

Adu Ares (23 años), que jugó cedido la pasada campaña en el Real Zaragoza en LaLiga Hypermotion, deja el Athletic con 27 partidos oficiales y dos goles marcados ante el UE Rubí en la primera ronda de la Copa del Rey que terminó ganando el equipo vasco en 2024.

El ya jugador del Eibar debutó como león el 15 de agosto de 2022 en la primera jornada de LaLiga de la temporada 2022-2023 ante el Mallorca.

En la despedida, el Athletic "quiere agradecer al jugador su compromiso y dedicación durante toda su trayectoria en Lezama y le desea la mejor de las suertes tanto en su futuro personal como profesional".