Apartado del Rayo Vallecano por irse a ver una corrida de toros

Mucho se está hablando de la situación de Raúl de Tomás en el Rayo Vallecano. Si hace unos días, molesto al ver como un medio afirmaba que estaba “desaparecido”, Raúl Martín Presa afirmó que estaba lesionado. Sin embargo ha sido ahora Benjamín Zarandona el que ha desmentido al presidente del Rayo Vallecano. Según el ex del Betis, Raúl de Tomás estaría apartado por irse a ver una corrida de toros.

Preguntado por el ex del Real Madrid y del Espanyol en El Larguero, Benjamín Zarandona dijo: “Tiene un ego muy grande, en el Espanyol le ha pasado lo mismo. Él ha jugado muy bien... fijaos lo que hizo con la Selección, que sacrificó la Selección porque dejó de jugar solo por ir al Rayo Vallecano. Se empeñó en eso. Ha cambiado de club, ha tenido también problemas en el vestuario del Espanyol por el ego que tiene”.

“Es un jugador que es muy bueno, pero en un vestuario es una bomba de relojería. Es un jugador insoportable”, añadió el ex del Betis.

Benjamín y el motivo por el que Raúl de Tomás habría sido apartado del Rayo Vallecano

A su vez, sobre por qué Raúl de Tomás no estaba jugando con el Rayo Vallecano, Benjamín Zarandona reveló: «El club se ha inventado una enfermedad que Raúl de Tomás no tiene. Está ‘castigado’ por el vestuario desde que llegó tarde a un entrenamiento por irse a ver una corrida».

Por su parte, Raúl Martín Presa, comentó al respecto en El Chiringuito: “Raúl de Tomás es un jugador que está de baja, controlado por los servicios médicos del club, como no puede ser de otra forma. No está desaparecido, en absoluto. ¿Qué lesión es? No es una lesión física, sino una enfermedad común, que conoce el doctor, yo no me voy a aventurar”.