Será el próximo equipo de David De Gea

Por sonar, David De Gea ha sonado hasta para el Betis en el mercado invernal. Si bien el guardameta de 33 años no renovó con el Manchester United el pasado verano al negarse a bajarse el sueldo, siempre se dijo que esperaba una oferta de Arabia Saudí. No obstante, el madrileño también ha sido tentado por el Newcastle, club que le permitía seguir jugando en la Premier League. Finalmente, el equipo que ha terminado por convencer a David De Gea es el Al Shabab, por lo que si nada se tuerce, pondrá rumbo a Arabia Saudí.

Cabe señalar que de haber aceptado la propuesta del Newcastle, el que fuera internacional español, tendría que haberse rebajado considerablemente el sueldo. Poner rumbo al Al Shabab, como señala el Daily Mail que hará, permitirá a David De Gea tener una ficha similar, o incluso superior, a la que percibió en su día en el Manchester United.

Cuánto cobraba David De Gea en el Manchester United

Durante su última etapa en el Manchester United, David De Gea percibía 375.000 libras semanales, casi 450.000 euros al cambio. El guardameta madrileño llegó a un acuerdo para extender su contrato con el conjunto inglés el pasado verano; sin embargo, el club de Old Trafford le pidió a última hora que rebajase sus pretensiones, algo que se negó a hacer. Desde entonces David De Gea se encuentra sin equipo, algo a lo que quiso poner solución el Newcastle tras la lesión de Nick Pope. No obstante, el español 20 millones de euros para firmar por las urracas según afirmó The Sun. ¿Alcanzará dicha cantidad el Al Shabab saudí?