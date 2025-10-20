Cesc Fàbregas sale en defensa de Morata ante su falta de gol

El español Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907, elogió este domingo el partido de su compatriota Álvaro Morata ante la Juventus de Turín (2-0), su exequipo, que calificó como "perfecto".

Todavía no ha marcado gol con el Como, pero Álvaro Morata es un jugador importante para Cesc Fàbregas, que confió en él para jugar ante su exequipo, la Juventus, partido en el que exhibió un sacrificio fundamental para la victoria.

"Álvaro ha hecho el partido perfecto, el que yo quería para mí. Desafortunadamente el atacante viene valorado por el gol, pero yo no lo veo así, yo no valoro sus actuaciones por eso", explicó Cesc Fàbregas a DAZN tras el partido.

"Él tiene que hacer gol más por él mismo, por su ego o confianza personal, que no por lo que le tiene que dar al equipo. Su fútbol ha hablado por si solo hoy. Su sacrificio ha sido increíble", elogió Cesc Fàbregas.

El delantero español, de 32 años, llegó a Como como petición de Fàbregas, con el que coincidió en el Chelsea y en la selección española, procedente del Galatasaray turco, donde jugaba cedido por el Milan.