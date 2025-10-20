La frase de Juan Iglesias a Vinicius a la que Mbappé respondió con un empujón

Varios futbolistas del Getafe y su entrenador, José Bordalás, se mostraron molestos con Vinicius tras el choque que enfrentó al conjunto azulón con el Real Madrid en el Coliseum. Kylian Mbappé, por su parte, no dudó en salir en defensa de su compañero propinando un empujón a Juan Iglesias después de que éste se dirigiera al brasileño con una frase que no gustó nada al galo.

Según captaron las imágenes de Movistar, tras una acción, Juan Iglesias le dijo a Vinicius: “Por eso te odia todo el mundo. Aprende de tus compañeros”. Acto seguido, Kylian Mbappé empujó al defensor del Getafe evitando que el rifirrafe entre ambos fuera a más.

La respuesta de Juan Iglesias tras su desencuentro con Vinicius

Preguntado por su desencuentro con Vinicius, Juan Iglesias dijo tras el partido: “En el fútbol hay muchos lances, muchos piques, son cosas del partido, del fútbol y de los jugadores que siempre se quedan en el campo. Hay cosas que no se pueden permitir. Hay que respetar al contrario, hay que respetar a la gente y cuando no se respeta saltan estas chispas y no le gusta a nadie”.

Vinicius desquició, pero no provocó

El Getafe cayó derrotado con un gol de Kylyan Mbappé en el minuto 80 que estuvo precedido de una sucesión de hechos en los que Vinicius y varios jugadores azulones fueron los protagonistas. El jugador brasileño, suplente de inicio, saltó al terreno de juego en el minuto 55 y revolucionó un encuentro que los hombres de José Bordalás tenían controlado.

Pocos minutos después de saltar el césped, Vinicius provocó una falta de Kiko Femenía, el encargado de custodiar el costado derecho del Getafe. Kiko Femenía vio cartulina amarilla y esa amonestación marcó el principio del fin de su equipo, porque José Bordalás, con temor a quedarse con diez, trece minutos después sustituyó a su lateral derecho por Allan Nyom.

Para Kiko Femenía, aquella acción, que para él no fue falta, marcó el choque: “Me saca amarilla y me revienta el partido porque me tienen que cambiar”, explicó a los medios de comunicación en los aledaños del Coliseum.

A los 37 segundos de la entrada de Allan Nyom al terreno de juego, se produjo la acción que definitivamente derrumbó al Getafe. El lateral franco-camerunés, sin balón, derribó a Vinicius con la pierna y un posible manotazo. El cuarto árbitro avisó a José Munuera Montero y al instante vio la tarjeta roja directa dejando al Getafe con diez.

Esa jugada provocó otra montonera en torno a Vinicius. En este caso, la protagonizó José Bordalás, que tuvo unas palabras con el brasileño y con Jude Bellingham, que acudió rápidamente a ayudar a su compañero. El técnico del Getafe, desveló después del choque qué se dijeron los tres protagonistas y afirmó cierta sorna de Vinicius por la salida de Kiko Femenía para dar entrada a Allan Nyom.

“No tiene que venir a decirme que muy bien por el cambio, no tiene que venir a provocarme. Vinicius se ha acercado a decirme que 'muy buen cambio'. No hay nada que explicar, es lo que me ha comentado y yo le he respondido que se dedique a jugar. Vino Bellingham a reprocharme que no hablara con su compañero. Le dije que jugara y se callara”, criticó.

En el fondo, según las declaraciones de los jugadores que hablaron después del partido, pese a estar molestos con Vinicius, no consideraron que su rival provocara durante los minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

“Provocador no. Él hace su partido, le sale bien y los árbitros caen en sus faltas e ideas. Entonces, lo va a seguir haciendo. Sí los árbitros caen, va a seguir igual”, dijo Kiko Femenía.

Álex Sancris, expulsado poco después por dar golpear a Vinicius en el tramo final del partido, mantuvo la misma línea que su compañero: “No ha provocado. Hace su fútbol y ya está. No tenemos que entrar en nada”.

Al final, la realidad es que Vinicius desquició al Getafe. Su entrada en el partido revolucionó al Real Madrid, que gracias al brasileño descentró a un rival totalmente atascado.

Kylian Mbappé culminó el trabajo con su tanto apenas un par de minutos después de la expulsión de Allan Nyom y al equipo de José Bordalás sólo le quedó el insuficiente consuelo de decir que el árbitro erró en sus decisiones y molestarse con Vinicius por unas acciones que sacaron del partido a un grupo que acariciaba, como mínimo, el empate.