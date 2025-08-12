Morata no se corta y se despide del Galatasaray con críticas a la directiva

Álvaro Morata, ex de Atlético y Real Madrid, entre otros equipos, ha anunciado su salida del Galatasaray con un mensaje de agradecimiento a la afición y a sus compañeros y duras críticas a la gestión del club, al que reprocha no haber cumplido compromisos pactados y faltar al respeto de valores fundamentales.

"Quiero agradecerles sinceramente por el cariño, calidez y apoyo que me han mostrado. Me hicieron sentir bienvenido desde el primer día, y su apoyo ha estado entre los más extraordinarios que he experimentado en mi carrera", señaló el delantero en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Sin embargo, el internacional español matizó que su experiencia con la directiva no fue igual de positiva. "Hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se mantuvieron. Hasta el final, los compromisos contraídos no fueron cumplidos, hasta el punto en que me quedé sin más remedio que renunciar a parte de mi salario y otros derechos contractuales que ya había ganado a través de mi trabajo (la cifra publicada no es exacta)", afirmó.

Álvaro Morata subrayó que, para él, "hay principios que nunca deben romperse", y calificó de "inaceptable" no reconocer ni compensar lo que se ha ganado. Asimismo, consideró que era justo dar a los aficionados "la verdadera explicación de lo que pasó".

El jugador, que destacó que Estambul y la afición del Galatasaray siempre estarán en su corazón, dedicó palabras de gratitud al entrenador y su cuerpo técnico, así como a todos sus compañeros y al personal del club, a quienes deseó “lo mejor, hoy y en el futuro”.