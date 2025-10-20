El acto de indisciplina que podría llevar a Endrick a otro equipo de LaLiga

Endrick, que soñaba con jugar el Mundial de 2026, lleva cinco meses en blanco, lo que complica su presencia en el torneo. Si bien en verano descartó la idea de salir en calidad de cedido; ahora, su último desencuentro con Xabi Alonso parece indicar que ha cambiado de opinión, algo que, como contamos en LAOTRALIGA, quieren aprovechar la Real Sociedad y el Valencia para ofrecer acomodo al delantero brasileño de 19 años de cara al segundo tramo del campeonato.

Y es que Endrick se mostró visiblemente enfadado cuando, tras calentar en la banda, Xabi Alonso llamó a Brahim Díaz, y no a él, para que saltase frente al Getafe. Lo hizo dando una patada a una botella, motivo por el que fue castigado por el técnico del Real Madrid.

“Iba a entrar solo Brahim, pega la patada a la botella y va al césped y habla Xabi Alonso con el segundo entrenador y dice también Gonzalo”, relató sobre lo sucedido Antón Meana en Carrusel Deportivo.

“Xabi Alonso toma la decisión de meter a Gonzalo y se la comunica al segundo entrenador después de que le pegue la patada a la botella”, añadió el periodista.

Los rivales de la Real Sociedad y Valencia en la puja por Endrick

Cabe señalar que Endrick iba a salir en calidad de cedido a la Real Sociedad el pasado verano, un movimiento que echó por tierra una desafortunada lesión. Ahora, el conjunto donostiarra, en puestos de descenso, volverá a intentar hacerse con sus servicios a préstamo. También el Valencia solicitará su cesión al Real Madrid.

Además, en las últimas semanas se ha sumado el Olympique de Marsella a la puja por Endrick, en la que también está el West Ham inglés.