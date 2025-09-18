El contundente mensaje de Pellegrini: “Yo no puedo renovar mi contrato”

Manuel Pellegrini, cuyo contrato con el Betis expira a final de temporada, pidió en la rueda de prensa previa al partido que va a enfrentar a su equipo con la Real Sociedad “no tocar el tema” de su posible renovación de su contrato. El técnico chileno de 72 años señaló que “ya se verá más adelante”, y que “los tiempos que se manejan van dependiendo de muchos factores”. También que es un asunto que debe “venir desde de la directiva”.

“Es un tema que prefiero no tocar porque es más importante la parte futbolística. Yo no puedo ir a renovar mi contrato, tiene que venir de la directiva. Los tiempos que se manejan no los controlo, los que yo manejo depende de otros factores”, comentó Manuel Pellegrini. “Han sido cinco años muy bonitos y si al sexto año se termina, la vida sigue en otra parte”, añadió el chileno.

No obstante, dejando claras sus intenciones, Manuel Pellegrini indicó: “Ojalá pudiera continuar el trabajo aquí”. Y es que está “muy feliz” en el Betis. Es por ello por lo que le “extrañó que hubiera parecido una despedida” su rueda de prensa del pasado viernes en la que se refirió en pasado a su etapa en el conjunto verdiblanco “porque no lo era para nada”.

Pellegrini y el partido que enfrentará al Betis con la Real Sociedad

Respecto al partido que medirá al Betis a la Real Sociedad, Manuel Pellegrini dijo que el equipo donostiarra “ha sido un rival directo” por los puestos europeos “en los últimos años”, por lo que “va a ser un partido difícil” aunque aún no conozca la victoria.