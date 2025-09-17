Prepara una oferta para Andoni Iraola

El Bourneouth de Andoni Iraola es actualmente el cuarto clasificado de la Premier League. El técnico de 43 años afronta su tercera temporada en el conjunto inglés al que llegó en 2023 tras su paso por el Rayo Vallecano, y ofertas no le faltarán cuando el próximo 30 de junio expire su contrato. Es por ello por lo que en pleno mes de septiembre el Bournemouth ya trabaja para renovar a Andoni Iraola haciéndole llegar una oferta que sea de su agrado.

Si bien el conjunto inglés no ha podido retener a algunas de sus estrellas como Dean Huijsen, que ha recalado este verano en el Real Madrid, no quiere correr la misma suerte con su entrenador. Así lo asegura Ipaper, que señala que el Bournemouth ya trabaja para renovar su confianza en Andoni Iraola, que además de a sus directivos, ha conquistado a sus aficionados por su propuesta futbolística.

El milagro de Iraola en el Bournemouth

Andoni Iraola está haciendo historia en el Bournemouth, con el que ha firmado el mejor inicio de temporada de la historia con 9 puntos de 12 posibles, incluyendo victorias importantes como la conseguida frente al Tottenham, como visitante, en un verano en el que el equipo sufrió numerosas bajas.

El conjunto inglés se sitúa cuarto en la tabla empatado a puntos con Arsenal y Tottenham, a tres puntos del Liverpool, que es el único con pleno de victorias, que ganó precisamente al Bournemouth en la primera jornada.

En la temporada 2024-2025, el Bournemouth logró su récord de puntos con 56 terminando por segunda vez en su historia en novena posición, a solo nueve puntos de puestos de Liga Conferencia.