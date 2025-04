Se define el futuro de Cesc Fábregas y de Nico Paz

Aunque Cesc Fábregas ha sido relacionado con varios equipos y se habla de la vuelta de Nico Paz al Real Madrid, ambos seguirán la próxima temporada en el Como. Así lo ha asegurado Charlie Ludi, su director deportivo.

Cuestionado por Cesc Fábregas y por Nico Paz, dijo: “¿Estarán con nosotros el año que viene? Sí, por supuesto”.

Los equipos con los que ha sido relacionado Cesc Fábregas

Si recientemente Cesc Fábregas fue tanteado por el Stuttgart, ahora sonaba con fuerza para la Roma y más todavía para el Milan tras la salida de Sérgio Conceiçao y más teniendo en cuenta que Igor Tudor sólo ha firmado hasta el final del presente curso.

En lo que respecta a la Roma, su entrenador Claudio Ranieri, es el que ha avalado el fichaje del español. “No sé si está preparado para la Roma, pero en tres o cuatro años estará en lo más alto. El Como es el Parma de los años 90. Tendremos que estar preparados porque son buenos, buenos, buenos”, dijo antes de enfrentarse al equipo de Cesc Fábregas.

Contestando al italiano y a los rumores que le sitúan en uno y en otro equipo, el técnico del Como manifestó: “Estoy muy tranquilo. Estoy aquí en Como, he firmado un contrato de 4 años y quiero terminar un proyecto. Agradezco a Ranieri sus palabras, un ejemplo para mí. Hacer lo que hace a su edad, con su fuerza y la alegría que se ve en sus ojos, es algo increíble. Me gustaría tener una carrera como entrenador como la que tuvo él, porque significaría que me ha ido muy bien”.

El Real Madrid puede repescar a Nico Paz

En lo que respecta a Nico Paz, aunque el Real Madrid vendió el 50 por ciento de sus derechos al Como por 6 millones, puede repescarle por 8 millones de euros. Cuestionado por su futuro, Carlo Ancelotti señaló: “Es uno de los nuestros, lo estamos siguiendo, lo está haciendo muy bien, no tengo dudas, al final de la temporada decidiremos qué hacer. Si tengo que darle un consejo a un entrenador joven... creo que la paciencia es una gran cualidad”.