El equipo de LaLiga que quiere fichar a Sarabia y a Azpilicueta

Aunque su exequipo, Osasuna, sueña con fichar a César Azpilicueta después de que el defensor de 35 años haya terminado contrato con el Atlético de Madrid, es el Celta de Vigo el club mejor posicionado para hacerse con sus servicios a coste cero. Ambicioso tras haberse clasificado para la próxima edición de la Europa League, y en busca de una plantilla amplia que le permita afrontar con garantías esta competición sin descuidar la Liga ni la Copa del Rey, el conjunto gallego se ha fijado también en un Pablo Sarabia que termina contrato con el Wolverhampton el próximo 30 de junio.

En la puja por el extremo de 33 años, según El Faro de Vigo, el Celta deberá imponerse a otro de sus exequipos, al Sevilla, que también quiere traerle de vuelta a LaLiga EA Sports. Confirmado que no seguirá la próxima temporada en el Wolverhampton, Pablo Sarabia vería con buenos ojos regresar a LaLiga EA Sports, por lo que habrá que ver si termina decantándose por una de las dos propuestas que tiene sobre la mesa.

Azpilicueta, todavía más factible para el Celta de Vigo que Sarabia

En lo que respecta al fichaje de César Azpilicueta por el Celta de Vigo, cuestionado al respecto, Iago Aspas no dudó en avalarlo. “Por ahora no lo he llamado, pero tengo su número de cuando coincidimos en la Selección. Es un buen tío y eso es importante para nosotros como grupo. No sé si es el que vamos a fichar, pero es el tipo de perfil que nos viene bien con toda la gente joven que hay”, dijo en una entrevista para el diario AS.

Al igual que podría hacer con César Azpilicueta, Iago Aspas ya medió para que Marcos Alonso pudiera recalar en el Celta de Vigo cuando terminó contrato con el Barcelona. “Contacté con él una vez finalizada la temporada, vi que tenía buena predisposición, tuve que dar un poco de calma porque había que esperar a que salieran un par de compañeros para poder inscribirlo y cuando salieron ya hablé con él y se pusieron de acuerdo en los números con el club. Al día siguiente estaba aquí con la máxima ilusión”, confesó.

“Es cierto que si fuera por él ya hubiera venido un poco antes porque cuando eres futbolista, entrenar en solitario es lo peor que hay. Creo que fue un grandísimo fichaje. Aparte de lo que nos da en el día a día porque es una grandísima persona, está teniendo un rendimiento en el campo espectacular”, añadió Iago Aspas al respecto.