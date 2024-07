El equipo de LaLiga que quiere fichar a Kolo Muani

Si bien fue el propio Álvaro Morata el que se mostró dispuesto a abandonar el Atlético de Madrid si llegaban delanteros en su demarcación, en plena Eurocopa ha confirmado su continuidad en el conjunto rojiblanco. Lo hizo después de recibir una suculenta oferta para poner rumbo junto a Nacho Fernández al Al Qadsiah de Míchel. Sin embargo el cuadro colchonero no descarta que reciba otra oferta superior desde Arabia Saudí ni que un equipo de la Serie A le seduzca para que regrese a Italia junto a Alice Campello, su mujer, y sus hijos. Es por ello por lo que el Atlético de Madrid piensa en Kolo Muani, autor del gol de Francia ante España en la Eurocopa, como recambio.

El conjunto rojiblanco, que parecía decidido a llevarse a Artem Dobvyk del Girona, parece que finalmente no acometerá su contratación. Esto es algo que quería aprovechar el Milan para hacerse con los servicios de Álvaro Morata. El equipo italiano sigue muy interesado en el internacional español de 32 años según el periodista italiano Gianluca Di Marzio y, de hacerse con sus servicios, Kolo Muani podría ocupar su lugar en el Atlético de Madrid.

Si bien el PSG pagó la friolera de 95 millones de euros por su fichaje el pasado verano, el cambio no ha sido para bien para el delantero de 25 años. “No soy feliz como en Alemania. Al principio las críticas me afectaron. Soy un humano, no soy un muro, ni un robot, tengo sentimientos. Pero no estoy triste. Estoy feliz de ser jugador del PSG. Pero podría ser mejor”, llegó a declarar el propio Kolo Muani.

La condición del Atlético de Madrid para fichar a Kolo Muani

Tras una temporada en la que ha anotado 12 goles en 44 encuentros, y ante la inminente llegada de futbolistas de renombre en su demarcación llamados a hacer olvidar a Kylian Mbappé, el PSG podría ver con buenos ojos hacer caja por Kolo Muani, algo que estaría dispuesto a aprovechar el Atlético de Madrid siempre y cuando Álvaro Morata abandone el equipo.