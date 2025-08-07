El equipo de LaLiga que ha solicitado a la Real Sociedad la cesión de Umar Sadiq

Umar Sadiq recaló en calidad de cedido en el Valencia durante el segundo tramo del pasado curso. Si bien el conjunto che no ejerció la opción de compra de 9,5 millones de euros que tenía sobre él, no ha renunciado a su fichaje, motivo por el que ha solicitado a la Real Sociedad su cesión. Lo ha hecho ante el buen hacer de Iván Azón con el Como, que ha complicado en las últimas horas el fichaje del exdelantero del Real Zaragoza.

Según Diario Vasco, dado que la Real Sociedad no ha recibido ofertas de su agrado para traspasar a Umar Sadiq, el Valencia ha vuelto nuevamente a la carga por el nigeriano dispuesto a ofrecerle acomodo en su plantilla a préstamo. El futbolista de 28 años fue clave en el buen hacer del conjunto che durante el segundo tramo del pasado curso. Umar Sadiq participó en un total de 19 partidos con el Valencia en los que anotó 6 goles. Es por ello por lo que vería con buenos ojos regresar al club de Mestalla al no tener sitio en la Real Sociedad.

Umar Sadiq sería más factible para el Valencia que Iván Azón

Pese a que el Valencia parecía tener encarrilado el fichaje de Iván Azón, y aunque el delantero español parecía dispuesto a forzar para salir en calidad de cedido al conjunto che en esta ventana de transferencias, ha convencido a Cesc Fábregas. Lo ha hecho anotando dos goles ante el Lille esta pretemporada, otro ante el Al Ahli y otro frente al Betis. En total, cuatro goles en tres partidos con el Como que han complicado su fichaje por el Valencia. Consciente de ello, y en busca de un acompañante en ataque para Hugo Duro, el club de Mestalla se ha lanzado a por Umar Sadiq.