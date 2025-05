El equipo que negocia el fichaje de Rafa Benítez como nuevo entrenador

El AEK de Atenas, que pensaba en un Vicente Moreno que no seguirá en Osasuna como nuevo entrenador, negocia la llegada de Rafa Benítez a su banquillo. Sin equipo desde su salida del Celta de Vigo, aunque ha sido tentado por clubes como el Botafogo en este tiempo, el técnico madrileño podría emprender una nueva aventura en Grecia.

Anteriormente, otros entrenadores españoles como Lorenzo Serra Ferrer y Manolo Jiménez ya dirigieron al AEK de Atenas. Ahora, para acabar con la hegemonía del Olympiakos de José Luis Mendilibar, Javier Ribalta, director deportivo del club heleno, quiere convencer a Rafa Benítez para que ponga rumbo a Grecia según MARCA.

Rafa Benítez anunció recientemente su inminente regreso a los banquillos

Rafa Benítez fue destituido por el Celta de Vigo el 12 de marzo de 2024 y, desde entonces, ha rechazado todas las propuestas que ha recibido para volver a entrenar.

No obstante, recientemente, Rafa Benítez anunció en MBC Masr 2, en Egipto, su inminente regreso a los banquillos: “He recibido ofertas de clubes en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Podría volver a entrenar pronto, quizás también en China”.

Rafa Benítez aprovechó la ocasión para desmentir que saliera del Real Madrid por culpa de Cristiano Ronaldo: “No es cierto que dejara el Real Madrid por Cristiano Ronaldo. Nunca hubo ningún problema entre nosotros, él es un gran jugador y un fenómeno. Me fui por ciertos asuntos internos en el club, pero no tenían nada que ver con Ronaldo”.

¿Regresará Rafa Benítez a los banquillos de la mano del AEK de Atenas?