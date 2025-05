El sorprendente equipo de LaLiga con el que ha sido relacionado Jauregizar

Mikel Jauregizar ha sido una de las revelaciones del Athletic en el presente curso, motivo por el que el conjunto vasco trabaja para extender su contrato de 2027 a 2031 y aumentar su cláusula de rescisión. Y es que el centrocampista de 21 años ha sido relacionado en los últimos días con el Liverpool. También, en LaLiga EA Sports, el Villarreal estaría dispuesto a acometer su fichaje.

Así lo asegura Estadio Deportivo, que señala que el submarino amarillo recibirá 55 millones de euros por la venta de Álex Baena al Atlético de Madrid, por lo que dispondrá de liquidez para afrontar su fichaje. Además, el Villarreal disputará la próxima edición de la Liga de Campeones, aunque esto es algo que también hará el Athletic, por lo que parece poco probable que Mikel Jauregizar cambie de aires en LaLiga EA Sports.

Otro gallo podría cantar con el campeón de la Premier League, el Liverpool. “El Liverpool está preparado para firmar un centrocampista mejor que Zubimendi”, avanzó Bence Bocsák. “En la cima de la lista de objetivos de centrocampista de contención para el Liverpool este verano está Mikel Jauregizar”, continuó el periodista.

Según Bence Bocsák en Anfield están “impresionados” con las actuaciones del centrocampista de 21 años. “El Liverpool está dispuesto a ficharlo”, terminó diciendo.

El ascenso de Jauregizar que no pasa desapercibido ni para el Liverpool ni para el Villarreal

Aunque Mikel Jauregizar se ha asentado en el Athletic con tan sólo 21 años convirtiéndose en una de la revelaciones de LaLiga EA Sports, el centrocampista es cauto. Al menos así se mostró al ser cuestionado por una posible convocatoria con la Selección.

“Qué va, está muy lejos todavía, si llega estaré contento, pero queda mucho”, dijo en Radio Bilbao un Mikel Jauregizar que ya ha sido convocado con la Selección Sub-21. La pregunta venía a colación de la apuesta de Luis de la Fuente por jóvenes futbolistas. “Sí, sí, se ha visto. Es muy difícil que ocurra, a seguir como estoy jugando”, reiteró al respecto.

Detrás de la cautela de Mikel Jauregizar están los consejos de su entorno: “Me dicen que no he hecho nada todavía, que hay que mantenerse constante y con disciplina”, confesó.

Sobre su situación en el Athletic señaló: “Cada vez me siento más jugador. Intento hacer lo que me pide el míster”. Además, Mikel Jauregizar reconoció fijarse “mucho en Iniesta”. ¿Conseguirá igualar los logros del manchego con la Selección?