Rechazó al Sevilla por su “beticismo”: “Me llamó en tres ocasiones”

Pese a haber nacido en Mallorca, tras haber dirigido al equipo de su ciudad, a Lorenzo Serra Ferrer le surgió la posibilidad de entrenar al Betis. Allí se forjó su “beticismo”, y gracias a su buen hacer en el conjunto verdiblanco, fichó por el Barcelona. Después de su paso por el equipo catalán volvió al Betis, primero como entrenador y después como director deportivo, conquistando una Copa del Rey. Sin embargo la historia de Lorenzo Serra Ferrer pudo ser otras ya que, tal y como ha revelado, el Sevilla quiso ficharle hasta en tres ocasiones. La primera de ellas, antes de que dirigiera por primera vez al Betis.

“La verdad es que tuve propuestas. Nunca ha salido a la luz, pero el Sevilla intentó ficharme en tres ocasiones. El Sevilla me presionó para que yo fuera a entrenar allí”, contó a Josep Pedrerol en una entrevista para El Chiringuito.

Sobre los presidentes que le tentaron para que fuera al Sevilla, Lorenzo Serra Ferrer señaló: “Luis Cuervas fue uno de ellos. ¿Del Nido? No, Del Nido, no. El otro fue Roberto Alés. Me llamó estando yo en el Barça”.

Las calabazas de Serra Ferrer al Sevilla

A su vez, sobre por qué no aceptó tomar entonces las riendas del Sevilla, dijo: “No fue por estar en el Barça. Habría sido difícil para mí habiendo aceptado ya lo que es el beticismo, habiendo mamado todo lo que supone. Siendo una persona respetada y querida en el Betis, pensaba que era un error”.