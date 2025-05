El guiño y la condición de Gabri Veiga para volver al Celta de Vigo en verano

Gabri Veiga entrará en verano en su último año de contrato con el Al-Ahli y todo parece indicar que cambiará de aires. Y es que la intención del centrocampista de 22 años es la de regresar a Europa. SI bien el Milan parecía el equipo mejor posicionado para hacerse con Gabri Veiga, es muy probable que no juegue competiciones europeas la próxima temporada, por lo que regresar al Celta de Vigo podría ganar enteros para él.

Cuestionado al respecto en Radio Galega, señaló: “A cualquier futbolista le pueden pasar cosas en verano. Es mi último año de contrato y nunca se sabe lo que puede pasar”. “No sé si es más fácil o no volver si el Celta está en Europa pero todos los que lo amamos queremos que esté lo más arriba posible. Mi mayor sueño es ganar un título con el Celta y espero que un día se cumpla. No hay nada hecho pero sabéis que mi relación con el Celta es increíble. Es el club de mi vida y ojalá algún día podamos estar de la mano otra vez”, añadió Gabri Veiga con la ilusión de que sus caminos vuelvan a cruzarse.

Gabri Veiga se ha ofrecido para volver al Celta de Vigo

Meses atrás, en una entrevista para el diario AS, Gabri Veiga se ofreció para volver al Celta de Vigo. “Me jode cuando juegan a las 18:00 horas y yo tengo entreno. Siempre que puedo quiero ver al Celta. Es el equipo de mi vida. El Celta es una familia de la que estoy lejos pero siempre voy a seguir como el que más. ¿Volver al Celta?, ojalá”, declaraba entonces.

“Damián y Sotelo son mis amigos, que por razones nos tuvimos que separar. Espero que en el futuro nos podamos volver a reencontrar. Uno desde fuera echa de menos eso que tenemos en la cantera de A Madroa, que es especial”, agregó.