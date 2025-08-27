El Espanyol confirma sus dos próximos fichajes

Los centrocampistas Charles Pickel y Urko González están cerca de forma parte de la plantilla del Espanyol, según ha dejado entrever el director deportivo, Fran Garagarza, este miércoles en el RCDE Stadium durante la presentación de los jugadores Luca Koleosho y Clemens Riedel.

Fran Garagarza ha explicado, en rueda de prensa, que el objetivo del club es tener la plantilla cerrada antes del partido de este domingo contra el Osasuna. En este sentido, ha avanzado que cerrar los fichajes de los medios Charles Pickel y Urko González "es más sí que no", sin concretar más detalles.

Charles Pickel, internacional congoleño de 28 años, ha finalizado su contrato con el Cremonese, equipo de la Serie A italiana, y llegaría libre. En el caso de Urko González, que jugó cedido en el Espanyol el curso pasado, el medio es propiedad de la Real Sociedad y el Espanyol debería negociar un traspaso con la entidad vasca.

El director deportivo ha comentado que el trabajo de su departamento es en el día a día. "Tomas decisiones que pueden no ser con el mercado abierto. En el análisis hemos ido avanzando y planificando, por eso ha habido movimientos rápidos. Me he planteado como un reto no ir al último minuto", ha mantenido.

Por otra parte, Fran Garagarza ha explicado que el objetivo del club para este curso es lograr "estabilidad" tras haber mantenido la categoría "en el último suspiro" durante la campaña anterior. "Esto pasa por tener ese equipo que tenga madurez. Todos vivimos y padecimos un riesgo algo y debemos mejorar", ha detallado.