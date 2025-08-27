Acceso

Deportes La Otra Liga

Oficial

Firma por una temporada con el Espanyol

El Espanyol se reserva la opción de extender su contrato por una campaña más.

Pere Milla of RCD Espanyol celebrates a goal with his teammates during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Atletico de Madrid at RCDE Stadium on August 17, 2025 in Cornella, Barcelona, Spain. AFP7 17/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Los futbolistas del Espanyol celebran un golAFP7 vía Europa PressEuropa Press
La Otra Liga
Creada:
Última actualización:

El Espanyol anunció este miércoles el fichaje del medio de origen suizo e internacional con el Congo Charles Monginda Pickel, procedente de la Unione Sportiva Cremonese, de la Serie A italiana, por una temporada y otra opcional. Charles Pickel pasó por la mañana la habitual revisión médica en la Clínica Corachán, de Barcelona, y será presentado oficialmente la próxima semana, después del partido de este domingo contra Osasuna en el RCDE Stadium.

El futbolista, de 28 años, llega al Espanyol libre después de finalizar su contrato con el Cremonese. Antes, Charles Pickel había militado en el Grasshopers, el Neuchatel, el Schaffhausen y el Basilea, de Suiza, el Grenoble francés y el Famalicao portugués.

La dirección deportiva blanquiazul, liderada por Fran Garagarza, sigue trabajando para cerrar la plantilla antes del partido del domingo.

La entidad catalana negocia con la Real Sociedad para ultimar el fichaje del centrocampista Urko González.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas