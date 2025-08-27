Firma por una temporada con el Espanyol

El Espanyol anunció este miércoles el fichaje del medio de origen suizo e internacional con el Congo Charles Monginda Pickel, procedente de la Unione Sportiva Cremonese, de la Serie A italiana, por una temporada y otra opcional. Charles Pickel pasó por la mañana la habitual revisión médica en la Clínica Corachán, de Barcelona, y será presentado oficialmente la próxima semana, después del partido de este domingo contra Osasuna en el RCDE Stadium.

El futbolista, de 28 años, llega al Espanyol libre después de finalizar su contrato con el Cremonese. Antes, Charles Pickel había militado en el Grasshopers, el Neuchatel, el Schaffhausen y el Basilea, de Suiza, el Grenoble francés y el Famalicao portugués.

La dirección deportiva blanquiazul, liderada por Fran Garagarza, sigue trabajando para cerrar la plantilla antes del partido del domingo.

La entidad catalana negocia con la Real Sociedad para ultimar el fichaje del centrocampista Urko González.