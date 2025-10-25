El futbolista que podría regresar al Sevilla en el mercado invernal

El Sevilla, corto de efectivos, buscará reforzarse de cara al segundo tramo del campeonato. La intención del conjunto hispalense sería incorporar a un nuevo delantero en el mercado invernal y, también, a un centrocampista. El Sevilla sueña con el regreso de Boubakary Soumaré, y podría aprovechar que termina contrato con el Leicester a final de temporada para intentar hacerse con sus servicios en enero.

Según varios medios británicos y SportMediaset, el Leicester quiere vender a Boubakary Soumaré en el mercado invernal. El conjunto inglés ha tasado en 10 millones de euros al centrocampista de 26 años, al que también pretenden la Roma y el Nápoles.

Boubakary Soumaré, por su parte, podría ver con buenos ojos regresar a un Sevilla donde hace dos temporadas disputó un total de 34 partidos. Aún así el club de Nervión no pudo asumir la opción de compra que tenía sobre él, que era de 15 millones de euros, un precio que el Leicester no quiso negociar a la baja.

Boubakary Soumaré disputó el curso anterior 31 partidos con el Leicester y en el presente ha jugado 10 encuentros hasta la fecha.

Juanlu podría ser la llave que lleve nuevamente a Boubakary Soumaré al Sevilla

Para que el Sevilla pueda reforzarse en el mercado invernal deberá hacer caja por alguno de sus futbolistas. Entonces, el Nápoles tiene previsto volver a la carga por un Juanlu Sánchez cuyo fichaje ya intentó en verano. Y es que el equipo italiano ve al lateral de 22 años como el recambio ideal del veterano Giovanni Di Lorenzo.

El Sevilla volverá a pedir 20 millones de euros por Juanlu Sánchez, parte de dicho dinero sería el que usaría el conjunto hispalense para fichar a Boubakary Soumaré al Leicester.