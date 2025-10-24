Nuevos equipos de LaLiga se suman a la puja por Endrick

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, tras su enfado por no saltar al césped en la última jornada ante el Getafe, la salida de Endrick, que lleva cinco meses en blanco, en el mercado invernal, ha ganado enteros. Si bien también contamos que en LaLiga EA Sports la Real Sociedad y el Valencia estaban dispuestos a ofrecer acomodo al delantero de 19 años, el Betis y el Sevilla también solicitarán su cesión al Real Madrid.

A la puja por Endrick, en la que igualmente está el West Ham en la Premier League, se han sumado de igual modo el Leipzig y el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga según Sky. En lo que respecta al interés del Betis y del Sevilla, el conjunto verdiblanco perderá a Cedric Bakambu en enero por la Copa África. Lo mismo le sucederá al Sevilla con Akor Adams. Es por ello por lo que ambos equipos ven con buenos ojos solicitar la cesión de Endrick al Real Madrid.

Y es que el brasileño sueña con jugar el Mundial, motivo por el que se plantea cambiar de aires en busca de un protagonismo que no está teniendo con Xabi Alonso.

Endrick, abierto a jugar en otro equipo de LaLiga

Cabe señalar que la Real Sociedad alcanzó un acuerdo con el Real Madrid para hacerse con Endrick en calidad de cedido este verano, sin embargo no terminó de materializarse después de que el delantero cayera lesionado.

Ahora no vería con malos ojos salir a préstamo y, según ESPN Brasil, busca acomodo en una de las cinco grandes ligas, lo que da alas a Real Sociedad, Betis, Sevilla y Valencia en España.