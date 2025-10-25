El guiño del agente de Julián Álvarez al Barcelona que no ha gustado a los atléticos

Mucho se está hablando del presunto interés del Barcelona, que estaría buscando un recambio a Robert Lewandowski de cara a la próxima temporada, en Julián Álvarez. Es por ello por lo que su agente, Fernando Hidalgo, ha sido cuestionado al respecto. Si bien ha tranquilizado al Atlético de Madrid diciendo que nada de lo que se ha escrito es cierto, reconoció la predilección del delantero argentino por el conjunto azulgrana.

Preguntado por el interés del Barcelona por Julián Álvarez, Fernando Hidalgo afirmó: “Nada de lo que se está escribiendo es cierto. Solo son hipótesis imaginativas en estos momentos”.

“Obviamente, Julián tiene admiración por los clubes españoles, y al seguir cuando era niño la carrera de Leo Messi... No hay muchos argentinos que no tengan un sentimiento especial hacia el Barcelona”, añadió el agente del delantero lanzando un guiño al conjunto azulgrana.

¿Está dispuesto Julián Álvarez a irse al Barcelona?

En esta misma línea, Hugo Rafael Varas, primer entrenador de Julián Álvarez, señalaba días atrás en el diario AS: “Recién una persona me decía que se vaya al Barcelona y la verdad es que no está en el Barcelona porque no puso la plata que tenía que poner. Él se iría, porque siempre fue hincha del Barcelona”.

“No lo veo cómodo con Simeone. Jugó muchos partidos, no es el delantero que siempre fue, porque nunca jugó nunca en la posición que tiene que estar jugando. No lo veo cómodo en el Atlético. Creo que ha jugado muchos partidos por fuera, nunca jugó en la posición que tiene que estar jugando. Sé que le dijo a su familia que piensa en el equipo, piensa jugar y estar bien y su objetivo es seguir siendo el 9 de la selección. Hoy el Atlético es un equipo que defiende mucho y ataque poco. Lo veo más pasador que definidor. Está haciendo goles de tiro libres o afuera del área. El equipo no llega mucho el equipo para que Julián sea el 9 que hacía goles en River”, agregó.

La respuesta de Julián Álvarez al interés del Barcelona

Antes que su agente, el propio Julián Álvarez fue preguntado por el interés del Barcelona. “Mira, estoy muy tranquilo. Siempre se habla, el año pasado también se dijeron muchas cosas, pero la verdad es que esto apenas empieza, y mi objetivo es mejorar cada día, hacerlo mejor para el club, ganar con mis compañeros, ganar aquí. Eso es lo único que tengo en mente. Lo que se dice en redes sociales me supera”, dijo el argentino en ESPN tras marcar tres goles en Champions al Eintracht de Frankfurt.

Las dos condiciones del Barcelona para fichar a Julián Álvarez

También la prensa catalana ha escrito sobre el interés del Barcelona en Julián Álvarez. “El delantero comienza a tener cada vez más claro que si el proyecto colchonero no cuadra y no puede optar a títulos, lo mejor será buscarse otro equipo en Europa”, se podía leer recientemente en el diario SPORT.

“Firmó con el objetivo de seguir creciendo como lo ha hecho, pero también con la promesa de que se le construiría un equipo capaz de luchar por todos los títulos. Y el Atlético de Madrid lo ha intentado. Este verano construyeron un proyecto ambicioso con el gasto de más de 175 millones de euros en fichajes, pero la planificación no ha cuajado”, continuaba la citada información.

Sobre las dos condiciones que se había puesto el Barcelona para acometer el fichaje de Julián Álvarez, indicaba: “El Barça necesita delantero y puede intentarlo pero el fichaje solo sería posible si se cumplen dos condiciones: una rebaja de la tasación del jugador hasta que sea realista, y la posibilidad de incluir futbolistas en la operación”.