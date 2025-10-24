La venta a la que podría verse obligado el Sevilla en el mercado invernal

El Sevilla pretende reforzarse en el mercado invernal, al menos, con un delantero y con un centrocampista. No obstante, para poder fichar, deberá hacer caja y liberar fichas. Esta opción se la ofrecería el Nápoles, que tras intentar hacerse con Juanlu Sánchez en verano, volverá a la carga por él en enero.

El equipo italiano ve al lateral de 22 años como el recambio ideal del veterano Giovanni Di Lorenzo. Sin embargo, el Sevilla, que pidió 20 millones de euros al Nápoles por Juanlu Sánchez, no parece que ahora vaya a conformarse con una cantidad inferior.

Podría ser así si el Nápoles incluye en su oferta a Gio Simeone, que es el delantero que, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, Matías Almeyda ha pedido para el Sevilla. Para ello antes deberá llegar a un acuerdo con el Torino para cancelar la cesión del atacante de 30 años antes de lo previsto.

Si bien al hijo del Cholo siempre le ha atraído la posibilidad de probar fortuna en España, y más en el Sevilla donde jugó su padre, equipo al que ha hecho varios guiños, desde que se marchó de Argentina ha desarrollado toda su carrera en Italia. De no cambiar su situación en el Torino, con el que ha disputado 8 partidos y ha anotado 2 goles, Gio Simeone estaría abierto a fichar por el Sevilla en el mercado invernal.

El otro fichaje que podría intentar el Sevilla si vende a Juanlu al Nápoles

El Sevilla, además, necesita liquidez para reforzar su centro del campo con un viejo conocido como Boubakary Soumaré, del que el Leicester quiere desprenderse en el mercado invernal aprovechando que está en su último año de contrato. Es por ello por lo que le ha tasado en 10 millones de euros, una cantidad a la que el conjunto hispalense podría hacer frente si vende a Juanlu Sánchez al Nápoles.