Joaquín dispara la ilusión al haber del posible fichaje de Dani Ceballos por el Betis en enero

Dani Ceballos estuvo recientemente en el Benito Villamarín presenciando el partido que enfrentó al Betis con el Celta de Vigo, lo que disparó los rumores sobre su posible regreso al conjunto verdiblanco en enero. Joaquín, que ya intentó su fichaje en verano, ha sido cuestionado por el futbolista del Real Madrid.

“Ceballos siempre será un futbolista importante y aquí siempre se siente como en casa. Este verano hubo contactos pero al final no se llegó a un acuerdo. Ahora mismo no hay nada, pero no te puedo decir que esté descartado. Siempre es un futbolista apetecible, pero no hay nada. Es un futbolista del Real Madrid y con esas cosas siempre hay que tener cuidado, el mercado de invierno también es más complicado...”, dijo Joaquín en la SER.

“Ceballos aquí siempre tendrá su casa, estamos hablando de un futbolista diferente. Este verano fui a Utrera más que en toda mi vida. Aquí siempre será bien recibido y él lo sabe”, añadió entre risas.

El guiño de Dani Ceballos al Betis y su disposición a volver al equipo verdiblanco

Días antes, Estadio Deportivo aseguraba en su portada que el Betis, que ya intentó su fichaje en verano, seguía interesado en Dani Ceballos, una información a la que el propio futbolista correspondió con un ‘me gusta’ en redes sociales.

Cuestionado en su día por su posible vuelta al Betis, Dani Ceballos dijo: “Hay poquita gente que aún tiene, un poquito de rencor, por así decirlo, de mi salida del club. Creo que eso viene porque no hubo una explicación clara en ese momento, pero ¿qué te podría decir yo del Betis? Es el club que me ha hecho crecer en Primera, el que me ha dado la oportunidad de ser el futbolista que soy y para mí lo es todo. Lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, estoy seguro de que antes de que me retire volveré a jugar en el Betis”.