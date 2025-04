El jugador del Arsenal que ha dado calabazas al Sevilla

Tras relevar a García Pimienta por Joaquín Caparrós, aunque el utrerano no dirigirá al equipo la próxima temporada, el Sevilla ya planifica el siguiente curso. Así lo demuestra que se haya lanzado a por Kieran Tierney, lateral zurdo de 27 años que termina contrato el próximo 30 de junio con el Arsenal. Sin embargo, recalar en el Sevilla no ha sido una opción para el defensor.

Así lo ha asegurado The Herald, que señala que además de por el conjunto hispalense, Kieran Tierney ha sido tentado por el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, por la Juventus de Turín y por el Everton, que le ofrecía la oportunidad de continuar su carrera en la Premier League. Todas esas opciones, incluida la del Sevilla, han sido descartadas por el lateral, que ha decidido regresar este verano a su club de formación, el Celtic de Glasgow.

Cabe señalar que Kieran Tierney ya jugó en LaLiga EA Sports la temporada pasada, cuando el Arsenal le cedió a la Real Sociedad, equipo con el que jugó 20 partidos.

Ha sido Víctor Orta el que ha intentado fichar a Kieran Tierney para el Sevilla

En la presentación de Joaquín Caparrós como nuevo técnico del Sevilla, Víctor Orta confirmó su intención de seguir como director deportivo del conjunto hispalense. A su vez prometió que trabaja con los objetivos que le puso el club, que fue el "rejuvenecer a la plantilla y reducir su presupuesto a más de cincuenta a por ciento". "Yo solo me planteo trabajar y seguir la línea del club, un modelo de captación, ayudar a los entrenadores, también a la cantera. Me centro en eso. Me obsesiona ganar, porque estoy en el fútbol para ganar, la derrota te mata y te destroza internamente", manifestó.