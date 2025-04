Un equipo de LaLiga se muestra dispuesto a dar una nueva oportunidad a García Pimienta tras ser despedido por el Sevilla

A falta de siete jornadas para el final de LaLiga EA Sports, Xavier García Pimienta ha sido despedido del Sevilla, con el que firmó el pasado verano hasta 2026 siendo renovado después hasta 2027. Sobre dicha destitución ha sido preguntado Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, equipo que dirigió durante tres temporadas.

Miguel Ángel Ramírez mostró su pesar por la destitución en el Sevilla de Xavi García Pimienta ya que "es muy complicado que un entrenador del perfil de García Pimienta le valores en unos meses".

"Es triste que no haya podido seguir en el club. Su trabajo lleva un tiempo y un margen que, si no tienes la paciencia de mantener, su trayectoria no puede dar los frutos que todos entendemos que podía dar. En el fútbol estamos sujetos a este tipo de decisiones. Ojalá algún día vuelva a ser entrenador de la UD Las Palmas, me quedan muchos años como presidente del club, así que algún debería ser posible su vuelta", añadió al respecto.

Miguel Ángel Ramírez lanzó un guiño a García Pimienta tras ratificar a Diego Martínez como entrenador de la UD Las Palmas

Respecto a Diego Martínez, cuestionado como entrenador de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez indicó que es su entrenador "salve o no salve" al equipo del descenso. A su vez mostró mostró su firme creencia en que conseguirá el objetivo y seguirá dirigiendo a la plantilla "la próxima temporada en Primera División".

De momento la UD Las Palmas es decimoctavo en la clasificación a tan sólo un punto de la salvación.