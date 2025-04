Rafa Benítez anuncia su inminente regreso a los banquillos

Rafa Benítez, sin equipos desde que el 12 de marzo de 2024 el Celta de Vigo prescindiera de sus servicios, se prepara para una nueva aventura en los banquillos a sus 64 años. El técnico madrileño ha reconocido haber recibido ofertas de clubes de los Emiratos Árabes, de Arabia Saudí y también de China, donde ya dirigió al Dalian Yifang, avanzando que “pronto” habrá novedades respecto a su futuro.

“He recibido ofertas de clubes en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Podría volver a entrenar pronto, quizás también en China”, dijo Rafa Benítez en MBC Masr 2 en Egipto.

¿Dejó Rafa Benítez el Real Madrid por culpa de Cristiano Ronaldo?

Rafa Benítez aprovechó la ocasión para desmentir que saliera del Real Madrid por culpa de Cristiano Ronaldo: “No es cierto que dejara el Real Madrid por Cristiano Ronaldo. Nunca hubo ningún problema entre nosotros, él es un gran jugador y un fenómeno. Me fui por ciertos asuntos internos en el club, pero no tenían nada que ver con Ronaldo”.

A su vez, preguntado por las opciones del Real Madrid de remontar su eliminatoria de cuartos de la Champions frente al Arsenal, el técnico madrileño dejó constancia del cariño que siente hacia su exequipo. “Una remontada del Real Madrid contra el Arsenal será difícil porque el equipo inglés es fuerte. Aunque el Bernabéu es otra cosa, si los ingleses marcan un gol, todo se complica más. Pero en el fondo, deseo que el Real Madrid gane y se clasifique”, afirmó Rafa Benítez.