Volverá a la carga por un futbolista al que ya quiso vender el Sevilla el pasado verano

Ante la delicada situación económica que atraviesa, el Sevilla accedió a vender a José Ángel Carmona al Nottingham Forest el pasado verano. Sin embargo, si su marcha a la Premier League no terminó por concretarse es porque el defensor de 23 años se negó a abandonar el conjunto hispalense.

De haberlo hecho, su marcha hubiera reportado 11 millones de euros al Sevilla. Sin embargo, el Nottingham Forest no ha renunciado al fichaje de José Ángel Carmona, al que buscará tentar con una oferta superior en el mercado invernal.

Según avanza Vamos mi Sevilla, de cara al mes de enero, el conjunto inglés ofrecerá 18 millones de euros al Sevilla, que nuevamente necesita liquidez para reforzarse de cara al segundo tramo de la temporada.

Además de por José Ángel Carmona, el Sevilla podría hacer caja por Juanlu

Además de por José Ángel Carmona, que ha disputado en lo que va de temporada 12 partidos con el Sevilla, con el que ha marcado un gol y repartido tres asistencias, el conjunto hispalense podrá hacer caja por Juanlu Sánchez. El Nápoles tiene previsto volver a la carga por el lateral de 22 años, cuyo fichaje ya intentó el pasado verano. Entonces, el Sevilla pidió 20 millones al equipo italiano, que ve en Juanlu Sánchez al recambio ideal para el veterano Giovanni Di Lorenzo. De hacer caja por él o por José Ángel Carmona, el Sevilla intentará en el mercado invernal los fichajes de un delantero y de un nuevo centrocampista.