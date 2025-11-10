La chulería con la que Cristiano Ronaldo se ha puesto por encima de Messi, de Beckham y de Donald Trump

Cristiano Ronaldo se tiene mucha estima y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera, lo que ha llevado a muchos a tachar de chulo y de arrogante al delantero del Al-Nassr. Sin embargo el portugués se mantiene en sus trece y, cuestionado al respecto en la última entrevista que ha concedido, dijo ser mejor que Leo Messi, más guapo que David Beckham y más famoso que Donald Trump.

Mejor que Messi

Cuestionado por Piers Morgan por el delantero del Inter Miami, el ex del Real Madrid respondió: “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”.

Más guapo que Beckham

El luso aseguró tener el “pack completo”, sugiriendo que su atractivo no se limita solo a su cara, sino también a su físico y su presencia general. La comparación surgió después de que el periodista cuestionara directamente a Cristiano Ronaldo si se consideraba más atractivo que David Beckham.

“Estás caminando por el Copacabana durante, digamos, diez minutos. ¿Quién llama más la atención?”, le preguntó.

“Yo, al 100%”, respondió Cristiano Ronaldo, que si bien elogió la elegancia de David Beckham, dijo que su cuerpo era “normal” mientras que el suyo era “perfecto”.

Más famoso que Trump

Cristiano Ronaldo, además, explicó a Piers Morgan por qué considera que es más famoso que Donald Trump: “Creo que a nivel mundial, incluso en las islas más pequeñas, me conocen más a mí que a él... En el mundo, nadie es más famoso que yo”.

Sobre el presidente de los Estados Unidos, dijo también: “Es uno de los hombres que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo”.