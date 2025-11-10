Schjelderup, del Benfica, confiesa haber compartido un vídeo íntimo por una menor

Andreas Schjelderup, extremo danés de 21 años que juega a las órdenes de José Mourinho en el Benfica, ha admitido ser culpable de un delito por posesión o intercambio de material sexual —como fotografías, películas u otras representaciones visuales similares— de personas menores de 18 años. En su caso, de haber compartido, de haber compartido un vídeo íntimo de una menor.

La confesión de Schjelderup en redes sociales

“Tenía 19 años en ese momento y ahora tengo que afrontar las consecuencias. Asumo toda la responsabilidad por lo sucedido y por mis acciones, pero es importante que comprendan el contexto. En aquel entonces, vivía en Dinamarca. Recibí un video corto y, apenas unos segundos después, se lo reenvié a un amigo sin pensarlo. Cuando recibí ese video, lo reenvié como de costumbre, sin darme cuenta de que era algo diferente. Unos segundos después, mi amigo me dijo que enviar un video así era ilegal, y lo borré de inmediato”, comenzó diciendo el futbolista del Benfica.

“Debí haber comprendido la gravedad del asunto, pero no lo hice. La única explicación que puedo dar es que, en un video antiguo de baja calidad, vi lo que parecían ser dos jóvenes, me impacté e impulsivamente se lo envié a un amigo sin pensarlo. Mi intención nunca fue difundir nada ni perjudicar a nadie. Fue un error estúpido y puntual que lamento profundamente”, añadió el atacante danés.

“He sido acusado de este delito y probablemente seré condenado pronto, muy probablemente con una pena condicional. No tengo excusas. Lo que hice en Dinamarca fue ilegal e incorrecto. Asumo toda la responsabilidad y espero que, al compartir mi historia, otros aprendan de ella y lo piensen dos veces antes de reenviar algo que no debería compartirse”, concluyó Andreas Schjelderup.