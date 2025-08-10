El Mallorca quiere cerrar un segundo fichaje en el Barcelona

El Real Mallorca, que este verano ha fichado a Pablo Torre al Barcelona, quiere aprovechar su buena relación con el conjunto azulgrana para hacerse con otro de sus futbolistas. Dado que la llegada de Marcus Rashford al equipo catalán complica que Jan Virgili vaya a tener minutos, el cuadro bermellón solicitará la cesión del extremo zurdo de 19 años.

Así lo asegura Jigantes, que señala que el Barcelona podría ver con buenos ojos que el atacante pueda tener una oportunidad en LaLiga EA Sports de la mano del Real Mallorca. Y es que el pasado curso Jan Virgili alternó el Juvenil A con el filial del conjunto azulgrana, con el que llegó a disputar 17 partidos oficiales en los que anotó 4 goles y repartió 2 asistencias.

El Mallorca ya se ha llevado a Pablo Torre del Barcelona

Cabe señalar que el Real Mallorca ya ha fichado a Pablo Torre al Barcelona, centrocampista por el que ha pagado 5 millones de euros por el 50 por ciento de sus derechos y al que ha firmado hasta el 30 de junio de 2029.

Pablo Torre, de 22 años, se convirtió así en el primer fichaje del Real Mallorca, que ahora pretende hacerse con Jan Virgili.

En lo que respecta a Pablo Torre, ha puesto fin a una etapa de tres años en el Barcelona, desde su llegada en el verano de 2022 procedente del Racing de Santander.

Con el Barcelona , el cántabro ha participado en 27 partidos en dos temporadas, ya que el curso 2023-2024 la jugó como cedido en el Girona. Como azulgrana ha marcado cinco goles y ha repartido cuatro asistencias.