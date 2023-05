Monchi desvela por qué fracasó como director deportivo de la Roma

El Sevilla se enfrentará en la final de la Europa League a la Roma en un partido muy especial para Monchi, que ha sido director deportivo de ambos equipos. Cuestionado al respecto, el de San Fernando señaló el gran error que cometió en el conjunto italiano dejando claro que no volvería a repetirlo.

Sobre su paso por la Roma, Monchi comentó en Il Messagero: «Hubo muchos momentos bonitos. Intenté hacerlo lo mejor que pude pero es cierto que me equivoqué. Nunca he tenido problemas para admitir mis errores, pero también es necesario comprender los contextos. Esta temporada también cometí errores en Sevilla, pero en Andalucía tengo 24 años de historia a mi favor con 19 finales y 10 trofeos que me hacen salir tranquilo por la tarde cuando tengo que sacar a pasear a mis dos perros. Aquí me esperan, no en Roma. No tuve tiempo de corregir mis errores. Mirando hacia atrás, habría tantas cosas que nunca volvería a hacer».

«El gran error fue que tenía que entender mejor qué era la Roma. Lo que representa para la ciudad, la afición y la prensa. Y cuando me di cuenta, era tarde. El 95% de la responsabilidad es mía», admitió el actual director deportivo del Sevilla.

Monchi, abierto a dejar el Sevilla para volver a probar fortuna en el extranjero

Por último, preguntado sobre si volvería a probar suerte en el extranjero tras su decepcionante paso por la Roma, Monchi afirmó: «No sé si tendré fuerzas, pasan los años. Pero hay algunas ideas en mi cabeza. Veremos».