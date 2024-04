Pepe Mel desvela a qué equipo de LaLiga estuvo cerca de entrenar: “Es la espina más grande que tengo”

Pepe Mel, que ha regresado a LaLiga EA Sports de la mano del Almería, pudo haber entrenado en 2014 a la Real Sociedad. Fue tras su paso por el Betis; sin embargo, cuando estaba todo listo para que pusiera rumbo a San Sebastián, David Moyes, que era la primera opción del club txuri-urdin, terminó dando el sí al conjunto vasco.

“Tenía la maleta preparada, y a mi segundo entrenador y al preparador físico montados en el coche. Pero Moyes dijo sí y yo no pude entrenar a la Real, y es la espina más grande que tengo en el mundo del fútbol. Desde entonces veo con otros ojos a la Real, me gusta mucho seguirla, me gusta como juega y cómo anima esa afición, y estoy orgulloso de que un club tan grande se fijara en mí en un momento, aunque luego no se concretara. Es uno de los equipos históricos de nuestro fútbol”, contó Pepe Mel en la Cadena SER.

Pepe Mel antes y después de su frustrado fichaje por la Real Sociedad

Tras su frustrado fichaje por la Real Sociedad, Pepe Mel siguió el camino inverso al de David Moyes. El técnico madrileño puso rumbo a Inglaterra para hacerse cargo del West Bromwich.

Además, Pepe Mel ha dirigido cerca de seiscientos partidos entre Primera y Segunda División en España. El técnico madrileño ha entrenado a clubes como el Málaga, Las Palmas, Deportivo de La Coruña, Betis en dos etapas y clasificándolo para la competición europea; Rayo Vallecano, Deportivo Alavés, Tenerife, Real Murcia y Poli Ejido; a los ejidenses cuando militaron en la categoría de plata del fútbol español. Ahora pelea por obrar el milagro de mantener al Almería en Primera División.