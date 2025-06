Pipi Estrada sale en defensa de Susana Guasch y cuanta por qué Luis Enrique dejó de hablarle

Luis Enrique, tras conquistar para el PSG la primera Champions de su historia, ajustó cuentas con periodistas y comentaristas. En especial con Susana Guasch, que no ha dudado en responder al técnico asturiano en redes sociales. Pipi Estrada, por su parte, ha salido en defensa de la periodista contando por qué a él dejó de hablarle Luis Enrique.

Sobre lo sucedido con Susana Guasch, el entrenador del PSG, tras conquistar la Champions, atendió a Movistar diciendo: “Vengo por Mónica ya lo sabéis todos, por Álvaro menos, por ti poco, por ti poco Susana...”.

Las palabras de Luis Enrique han tenido contestación por parte de la periodista, que comentaba en redes sociales: “Veo que mi trabajo no lo ha olvidado y que no le gustó”. “Continuará pensando que los periodistas no tenemos ni puta idea, título, por cierto, de un documental maravilloso sobre su persona”, continuó Susana Guasch, que no cambiará su manera de trabajar. “Seguiré preguntando lo que me apetezca”, afirmó.

Pipi Estrada y la polémica entre Susana Guasch y Luis Enrique

Preguntado en Radio MARCA por lo sucedido entre Susana Guasch y Luis Enrique, Pipi Estrada señalaba: “A Luis Enrique los que le quieren, le quieren mucho y los que no le quieren, no le quieren nada”.

El colaborador de El Chiringuito aprovechó la ocasión para contar que el entrenador del PSG se enfadó con él en el pasado por “una tontería”. “Siendo jugador del Madrid fue a Oviedo, se sentó en la peluquería y dijo "Ramiro, córtame el pelo como Míchel" y yo lo conté como algo anecdótico y él no me volvió a hablar jamás”, confesó sin añadir más al respecto.

Gonzalo Miró, por su parte, quiso quitar hierro al asunto. “Lo de Susana no me parece para tanto. No podemos tener la piel tan fina. A la mínima que nos hacen un comentario suave, nos llevamos las manos a la cabeza”, indicó.