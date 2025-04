El Atlético de Madrid identifica en LaLiga un recambio para Koke

A sus 33 años, Koke termina contrato con el Atlético de Madrid a final de temporada. Aunque el club está dispuesto a renovarle, será él quién decida si pone punto y final a su estancia en el conjunto rojiblanco. De ser así, el cuadro colchonero piensa en un Luis Milla al que estuvo a punto de fichar el pasado verano. Fue poco antes de que cerrase el mercado, motivo por el que el Getafe se negó a negociar por él.

Ahora el conjunto azulón, consciente de que el Atlético de Madrid es una buena opción para él, estaría más abierto a negociar. Sin embargo Luis Milla se mantiene ajeno a los rumores. “Tengo contrato hasta 2027. Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera, disfrutando de este grupo, de la familia que somos. Quiero tener la misma ambición de ser mejor cada día. No quiero perder la ambición”, comentó al ser preguntado por el interés del cuadro colchonero.

Luis Milla y su frustrado fichaje por el Atlético de Madrid

A su vez, sobre su frustrado fichaje por el Atlético de Madrid el pasado verano, Luis Milla decía en Vamos Show el pasado mes de septiembre: “El Atlético de Madrid surgió a última hora del mercado de fichajes. Yo no tenía ninguna expectativa en cuanto a salir este año porque yo estaba muy contento porque la verdad es que me siento muy bien en el club. Pero al final, por cuestiones de tiempo y porque no se dieron las cosas, no se llegó a concretar la situación. Pero tengo la suerte de decir que estoy muy feliz, que estoy contento y que la verdad es que no me ha distraído para nada porque, como digo, no tenía ninguna expectativa de salir este verano”.