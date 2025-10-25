El Real Zaragoza cierra la compra de un futbolista en pleno mes de octubre

El Real Zaragoza ha anunciado este sábado que ha ejercido la opción que tenía de compra del mediocentro ghanés Yussif Saidu, que llegó cedido al club aragonés desde el Dansoman Eise. La equipo ha informado en una nota de prensa de la adquisición del jugador, que ya suma su tercera temporada a préstamo en el equipo blanquillo.

Yussif Saidu ha ofrecido un destacado rendimiento en la presente temporada y, al ejercer la opción de compra, el club lo incorpora hasta el año 2030.

Yussif Saidu ya se estrenó el pasado curso en las filas del Deportivo Aragón, en el que disputó ocho partidos y anotó un gol.

Su poderío físico y contundencia le sirvieron para entrar en dinámica de primer equipo en el último tramo de la 2024-2025.