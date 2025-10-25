Dispuesto a ofrecer 70 millones al Athletic por Sancet

El Athletic, que el pasado 4 de julio anunció la renovación de Nico Williams, podría ver ahora como Oihan Sancet es protagonista de un culebrón similar. Y es que el centrocampista de 25 años tiene varios admiradores en la Premier League. Según las últimas informaciones, el Manchester United, que quiere volver a ser grande a base de talonario, prepara una oferta por él de 70 millones de euros.

Con este movimiento, el conjunto inglés buscaría alcanzar un acuerdo amistoso con el Athletic. Y es que Ohian Sancet tiene una cláusula de 80 millones de euros. También contrato con el equipo vasco hasta 2032, lo que demuestra que, a corto plazo, ni tiene intención de cambiar de aires. ¿Conseguirá el Manchester United que cambie de idea?

La fidelidad de Sancet al Athletic

Cabe señalar que el Athletic renovó a Oihan Sancet cuando, en la Premier League, el Aston Villa de Unai Emery, cuando Monchi era todavía su director deportivo, amenazaba su continuidad. “El Athletic Club y Oihan Sancet han rubricado un acuerdo para ampliar la vinculación del jugador por ocho temporadas, hasta 2032. A sus 22 años, el navarro es uno de los futbolistas con mayor presente y proyección en la entidad, como ha demostrado esta misma campaña al erigirse con 8 tantos en máximo goleador del equipo actuando desde la mediapunta”, anunciaba el conjunto vasco en el comunicado emitido en abril de 2023. En él, el Athletic destacaba que Oihan Sancet había “dado un paso al frente a la hora de firmar un contrato de larga duración”.

«Estoy feliz, en casa, donde quiero estar. El Athletic es todo un desafío para los jugadores de Euskal Herria y yo quiero ser parte de él. No hay mejor club para progresar como futbolista y como persona. El club apostó fuerte por mí cuando era cadete, y lo hace ahora otra vez con un proyecto muy ambicioso. Quiero devolver en el campo toda la confianza depositada en mí», declaró entonces Oihan Sancet.

El internacional español, que llegó a Lezama como cadete hace ocho años, ha disputado ya 203 partidos como león, anotando 43 dianas, desde su debut el 16 de agosto de 2019.