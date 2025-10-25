El Atlético de Madrid no esta solo en la puja por Luis Milla

Luis Milla, que estuvo cerca de recalar en el Atlético de Madrid hace dos veranos, sigue en la órbita del conjunto rojiblanco. Sin embargo, a la puja por el centrocampista de 31 años del Getafe se ha sumado el Aston Villa de Unai Emery.

Si bien el Atlético de Madrid podría esperar al próximo verano para intentar el fichaje de Luis Milla aprovechando que entrará en su último año de contrato, el equipo inglés podría intentar adelantarse al cuadro colchonero presentando una oferta por él en el mercado invernal. Así lo asegura CaughtOffside, que señala que el Getafe podría dar luz verde a su salida por una cantidad entre los 25 y los 30 millones de euros.

El frustrado fichaje de Luis Milla por el Atlético de Madrid

Sobre su frustrado fichaje por el Atlético de Madrid, Luis Milla contaba en 2024 en Vamos Show: “El Atlético de Madrid surgió a última hora del mercado de fichajes. Yo no tenía ninguna expectativa en cuanto a salir este año porque yo estaba muy contento porque la verdad es que me siento muy bien en el club. Pero al final, por cuestiones de tiempo y porque no se dieron las cosas, no se llegó a concretar la situación. Pero tengo la suerte de decir que estoy muy feliz, que estoy contento y que la verdad es que no me ha distraído para nada porque, como digo, no tenía ninguna expectativa de salir este verano”.

“Yo iba conduciendo a casa y escucho ‘Luis Milla ha firmado por el Atlético de Madrid’ y digo ‘ése no soy yo’. Y más adelante ya dijeron años y tal. Y sinceramente, mucha pena por el chico que dijo eso porque yo entiendo que si es verdad.. pero tiene que contrastar las cosas un poco mejor, porque la realidad es que no era verdad y las circunstancias no eran las que se dijeron porque alguien se la debió colar, esa es la verdad”, recordó, entonces, el centrocampista.