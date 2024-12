La respuesta de Quique Sánchez Flores al ser preguntado por el Valencia

Si Rubén Baraja sigue al frente del banquillo del Valencia es porque no ha habido acuerdo, de momento, para que Quique Sánchez Flores tome su relevo. Aún así el técnico madrileño es la opción favorita de Peter Lim de apostar por un cambio de entrenador.

Preguntado por el Valencia en una entrevista para ABC Sevilla, Quique Sánchez Flores respondió: “No hablo nunca de equipos que tienen entrenadores con contratos en vigor. Baraja, encima, fue jugador al que yo entrené y le tengo un gran aprecio”.

Aún así, el técnico madrileño se mostró dispuesto a volver a entrenar: “Espero que pronto. Esperando un proyecto que me ilusione, que me den ganas de trabajar. Los entrenadores a veces necesitamos respirar, pensar en otras cosas. Aislarnos. Ya me he curado de los roces y heridas que me dejó la etapa en Sevilla. Ya he superado ese proceso y vuelvo a tener ganas y energías para meterme en un banquillo”.

A Quique Sánchez Flores le gustaría volver a entrenar al Valencia

Quique Sánchez Flores sí reconoció en 2021 que le gustaría volver a entrenar al Valencia. “Volver a entrenar al Valencia es un sueño que se cuela dentro de una realidad. Me veo preparado como entrenador para coger de nuevo al equipo, pero para eso hay que hablar y de momento eso no ha ocurrido. El Valencia está lleno de un montón de almas que son valencianistas y que van a sentir. Si yo volviera sería para disfrutar nuevamente del club, y sobre todo para hacer disfrutar a la gente. La afición del Valencia ha visto mucho en todo este tiempo y quiere estar arriba”, declaró entonces.