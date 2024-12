Zubimendi confirma la oferta del Liverpool

Martin Zubimendi, que ahora suena con fuerza como posible refuerzo del Real Madrid, parecía cerca del Manchester City cuando Rodri Hernández cayó lesionado. Sin embargo, lo único confirmado es que el pasado verano el Liverpool quiso pagar su cláusula de rescisión. Así lo reconoció meses atrás Arne Slot, técnico del conjunto inglés, y así lo ha hecho ahora el propio centrocampista, que decidió mantenerse fiel a la Real Sociedad tras proclamarse campeón de la Eurocopa con la Selección.

“La oferta del Liverpool me pilló por sorpresa. Estaba de vacaciones. Fue un momento extraño para mí, pero sopesé los pros y los contras y llegué a la conclusión que la mejor opción era quedarme en la Real Sociedad”, afirmó Martín Zubimendi en Diario Vasco.

Las calabazas de Zubimendi al Liverpool

El pasado mes de agosto, con el mercado todavía abierto, Arne Slot confirmó que el Liverpool intentó "todo" para fichar a Martín Zubimendi, pero que el centrocampista español de la Real Sociedad "decidió no venir".

El conjunto inglés estaba listo para desembolsar los 60 millones de la cláusula de rescisión de Martín Zubimendi y a ofrecerle un sueldo superior al que percibe en la Real Sociedad, pero el centrocampista prefirió quedarse en San Sebastián.

"Ya he dicho muchas veces que nuestra plantilla es muy fuerte y que no es fácil encontrar jugadores que nos vayan a reforzar", dijo Arne Slot en la rueda de prensa previa al debut del Liverpool en la Premier League contra el Ipswich Town.

"Zubimendi era uno de ellos, pero decidió no venir, así que vamos con los que tenemos. Richard (Hughes, director deportivo del Liverpool) está tratando de fortalecer la plantilla, pero desafortunadamente decidió no venir. Hizo todo lo que pudo, pero el jugador no quiso venir y es obvio que no va a venir", añadió el técnico neerlandés.