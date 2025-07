Los tres fichajes de renombre en los que trabaja el Celta de Vigo

Aunque el Celta de Vigo es ambicioso con su regreso a Europa, sólo ha cerrado tres fichajes hasta la fecha. Por un lado ha pagado 6 millones de euros por hacerse con Ilaix Moriba en propiedad, mientras que ha abonado 5 al Brujas por repatriar a Ferran Jutglà. Por su parte, el cuadro celeste ha reforzado su portería a coste cero fichando a Ionut Radu como recambio de Vicente Guaita. Ahora espera que se concrete la llegada de Bryan Zaragoza y de Juan Cruz y la continuidad de Borja Iglesias en sus filas.

En lo que respecta a Bryan Zaragoza, tras jugar en calidad de cedido la temporada pasada en Osasuna, regresará a LaLiga EA Sports de la mano del Celta de Vigo. No obstante, pese a que existe un principio de acuerdo entre las partes, el acuerdo con el Bayern de Múnich para su traspaso se está retrasando más de lo esperado. Lo mismo ocurre con un Borja Iglesias que no entra en los planes de Manuel Pellegrini en el Betis. El delantero quiere seguir en el Celta de Vigo, donde ya jugó a préstamo la campaña anterior, pero el acuerdo entre clubes no termina de concretarse.

Más multitudinaria es la puja por sacar a Juan Cruz del Leganés, aun así el conjunto gallego está en una posición envidiable para hacerse con el atacante de 25 años.

El último fichaje del Celta de Vigo ha sido para su filial

El Celta de Vigo anunció este jueves la incorporación del centrocampista Anthony Khayat, quien procede del Fursan de Dubái, club presidido por el exjugador celeste Michel Salgado, y firma con la entidad gallega hasta junio de 2028.

“Es un jugador combativo, capaz de jugar en diferentes posiciones y adaptarse a distintos sistemas de juego, por lo que, es un orgullo que siga creciendo en un club como el Celta”, afirmó Michel Salgado.

Internacional Sub-20 con Emiratos Árabes, el joven futbolista catarí jugará este curso con el Celta Fortuna en Primera Federación.