Desvelado dónde quiere jugar Vlahovic la próxima temporada

Dusan Vlahovic termina contrato con la Juventus a final de temporada y, si no renueva antes, será libre para negociar con otros equipos a partir de enero. Esto es algo que quieren aprovechar en LaLiga EA Sports tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid para hacerse con los servicios de delantero de 25 años a coste cero de cara al siguiente curso. También el Bayern de Múnich en la Bundesliga, así como el Manchester United, el Chelsea o el Tottenham en la Premier League querrían ofrecer acomodo al delantero serbio.

Sin embargo, Dusan Vlahovic, que comenzó la temporada casi como un descarte, ha cambiado la opinión de la directiva del Juventus, dispuesta ahora a escuchar al jugador y a renovar su contrato que termina en junio de 2026.

“Desde principios de año vengo diciendo que Dusan solo piensa en la 'Juve', lo ha demostrado día tras día. A su debido tiempo haremos las valoraciones y no hay puertas cerradas por ninguna de las dos partes. Están, incluso, abiertas”, declaró a Sky Sports Italia el italiano Giorgio Chiellini, director de Estrategia de fútbol de la Juventus, antes del duelo de Liga de Campeones ante el Sporting de Portugal.

Dusan Vlahovic correspondió a las declaraciones del mítico defensa italiano y marcó el tanto del empate ante los lusos, su tercera diana en la presente edición de la 'Champions' y sexto tanto en lo que va de campaña.

También su nuevo entrenador, el italiano Luciano Spalletti, desveló la predisposición del jugador a quedarse y cuenta con él para la próxima temporada. “He hablado con Dusan, estaría encantado de quedarse aquí. No le preocupa que su contrato esté a punto de expirar, quiere jugar al fútbol”, dijo tras el partido ante el Cremonese.

La situación es radicalmente diferente a la que existía durante el mercado de verano, cuando el club intentó deshacerse de la elevada ficha del ariete, que percibe en esta última temporada una cifra cercana a los 12 millones de euros.

Vlahovic quería abandonar a coste cero la Juventus

Dusan Vlahovic se negó a escuchar ofertas y estaba dispuesto a sacrificar un año mundialista y salir como agente libre en junio de 2026. Desde entonces, aunque con altibajos, es el delantero más regular del equipo 'bianconero' en la presente campaña, titular en 7 encuentros, los 5 últimos de manera consecutiva, incluida la visita al Santiago Bernabéu.

Por el momento, aunque lejos quedan los momentos en los que Dusan Vlahovic era un ídolo, cuando llegó procedente de la Fiorentina en enero de 2022 tras un inicio brutal de campaña en el que marcó 20 tantos, lo que hace unos meses parecía un divorcio evidente es ahora una posibilidad de renovación de contrato.