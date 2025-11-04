Fútbol
Cristiano Ronaldo desvela cuántos coches tiene en su garaje
Cristiano Ronaldo habló de sus coches en una entrevista en la que anunció su pronta retirada
Cristiano Ronaldo, ex del Real Madrid, actualmente en las dilas del Al-Nassr, anunció en una entrevista su pronta retirada. Lo hizo en una entrevista con Piers Morgan emitida este martes en la que comparó haberse convertido en el primer futbolista milmillonario de la historia con ganar un Balón de Oro. El portugués, además, reveló el número de coches que tenía.
"¿Puedes imaginarte retirándote?", le preguntó el periodista, a lo que el astro portugués respondió con un breve "sí", para después agregar que será "pronto". "Pero creo que estaré preparado, será duro, será difícil, sí, probablemente lloraré", continuó Cristiano Ronaldo, quien dijo que lleva preparando su futuro desde que tiene unos 25 años, por lo que considera que será "capaz de soportar la presión" cuando llegue el momento.
El atacante luso, sin embargo, se mostró convencido de que "todo tiene un principio y un final", y señaló que cuando se retire tendrá más tiempo para otras cosas, en especial su familia.
La entrevista, grabada en la 'cueva de hombre' de Cristiano Ronaldo en su casa de Arabia Saudí, como la definió Piers Morgan, giró alrededor de varios temas, entre ellos la reciente entrada del futbolista al 'club' de milmillonarios, el primero en su deporte en hacerlo.
Los coches que el milmillonario de Cristiano Ronaldo tiene en su garaje
"Sabía que esto iba a pasar. Así que estaba preparado. Era cuestión de tiempo. Me sentí muy feliz. Es como cuando ganas un Balón de Oro, porque te marcas tus propios objetivos. Así que, con 39 años, alcancé esa cifra. Y, sinceramente, me sentí muy orgulloso", declaró
Cristiano Ronaldo aprovechó la ocasión para aclarar que no le gusta mucho gastar dinero en cosas caras y que es una persona "normal", para posteriormente recordar que compró un coche de alta gama hace unos días y mostrarse indeciso sobre cuántos vehículos tiene, aunque cree que unos 41.
Cristiano Ronaldo regaló uno de sus coches recientemente a su hijo de 15 años
Cristiano Ronaldo Jr., que juega en las categorías inferiores del Al-Nassr, se ha estrenado con la selección Sub-16 de Portugal. Sin embargo, si el hijo Cristiano Ronaldo ha sido noticia, ha sido por presumir en redes sociales, a sus 15 años, de su primer Lamborghini.
“Mi primer coche”, escribió Cristiano Ronaldo Jr. junto a una fotografía en la que posaba con su Lamborghini Urus S. Cabe señalar que este coche no es nuevo, por lo que podría ser un modelo del garaje de Cristiano Ronaldo que ha querido regalar a su hijo pese a tener sólo 15 años.
Esta unidad, que hace tres años se vendía en España por unos 265.000 euros, cuenta con un motor V8 turboalimentado con 650 CV de potencia. Además, es capaz de impulsar sus 2,3 toneladas de peso de 0 a 100 en solo 3,5 segundos, y puede alcanzar los 305 km/h.
Pese a que en Arabia Saudí, Cristiano Ronaldo Jr. no podrá conducir su Lamborghini hasta los 18 años, gracias a una licencia temporal de aprendiz que contempla dicho país, podrá manejarlo a partir de los 17, siempre bajo la supervisión de un adulto.
