Rubiales reaparece en redes sociales: "Es momento de volver"

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha 'reaparecido' en las redes sociales poco antes de la publicación de su libro 'Matar a Rubiales', prevista para el 13 de noviembre y en el que relata su versión del 'caso Hermoso' que provocó su inhabilitación hasta 2026 por la FIFA.

Con el perfil @luisrubiales17 en Instagram y @LuisRubiales_17 en X, Luis Rubiales ha abierto estas cuentas para "participar" y contar a sus seguidores sus "nuevos proyectos" y "entrar en debate". "Quiero tener en cuenta las opiniones desde el respeto y un punto de vista constructivo", apuntó en un vídeo subido a ambas redes sociales.

"Tras casi dos años fuera de las redes sociales, es momento de volver. Mi intención es participar de vez en cuando, dar mi opinión en temas de interés, explicar cuestiones que me afecten, complementar informaciones que sean precisas o ayudar a desmontar otras que carezcan de rigor. Trataré de hacerlo con respeto y constructivamente. Abrazos", escribió.

La 'reaparición' de Rubiales en las redes se produce poco antes de la publicación del libro que lanzará, a mediados de este mes, la editorial andaluza Última Línea, de algo más de 500 páginas incluidos los documentos que incluye, en el que Luis Rubiales ofrece su opinión tras el beso a la internacional Jenni Hermoso --por el que fue condenado a una multa de 10.800 euros y la prohibición de acercarse a la jugadora a menos de 200 metros-- en la celebración del triunfo en la final del Mundial de 2025 en Australia y Nueva Zelanda que le apartó del cargo de máximo responsable en la RFEF.

En 'Matar a Rubiales', el expresidente de la RFEF aborda tres fechas que él considera claves en etapa en la federación. La primera, el 17 de mayo de 2018 cuando gana las elecciones a la presidencia; la segunda, el 20 de agosto de 2023, cuando España gana el Mundial femenino y Luis Rubiales dio un beso en los labios a Jenni Hermoso. Y tres semanas después, el 10 de septiembre de 2023, cuando el de Motril renuncia a su cargo.

En su nuevo libro, Luis Rubiales explica su versión de lo sucedido y cómo se produjo esa dimisión, defendiendo que "con sus políticas de apoyo al fútbol femenino lo había llevado a la cima del deporte mundial".

El exfutbolista andaluz desvelará "si tuvo algo" que ver el Gobierno, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el de LaLiga, Javier Tebas o la influencia del mundo 'woke' en su dimisión.

En este libro, Luis Rubiales denuncia la, para él, "mayor conspiración que haya conocido el fútbol español", con mentiras "fabricadas" con "el fin de catalogarle ante la sociedad como corrupto".

Ahora, el autor aporta pruebas documentales que pretenden avalar no sólo su inocencia sino "la más que presumible procedencia" de las acusaciones de las que ha sido objeto.

En 'Matar a Rubiales', el expresidente de la RFEF también repasará anécdotas y vivencias con algunos actores del mundo del deporte como Miguel Cardenal, Aleksander Ceferin, Gianni Infantino, Enrique Cerezo, Jaume Roures, Miguel Galán, Javier Tebas, Miquel Iceta, Irene Lozano, Víctor Francos, Gerard Piqué, Dani Alves, Pedro Rocha o Alejandro Blanco. Así como de la esfera política, como Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, María Jesús Montero, Irene Montero, Yolanda Díaz, Íñigo Errejón o, entre otros, Borja Sémper.