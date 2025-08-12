Witsel tiene nuevo equipo en LaLiga

El Girona culminó este martes el fichaje del medio centro belga Axel Witsel, que ha jugado las tres últimas campañas en el Atlético de Madrid y que llega libre al conjunto catalán, con el que ha firmado por una temporada "más otra en función de objetivos", según informó su nuevo club.

"El Girona era un equipo que me gustaba ver por la manera de jugar del entrenador (Míchel Sánchez). He tenido una llamada del entrenador también. Tuvimos una conexión directamente, que creo que es importante para elegir después tu próximo paso", explicó Axel Witsel en los medios del club tras su fichaje.

"Refuerzo de gran valor para el Girona", anunció la entidad en un comunicado en su página web oficial sobre el futbolista, que ha jugado más de central que de medio en los últimos tiempos, a las órdenes de Diego Simeone en el conjunto madrileño.

A sus 36 años, una vez concluido su contrato con el Atlético de Madrid, recala en el Girona.

"Es un centrocampista defensivo versátil, con gran capacidad de lectura del juego y experiencia en diversas posiciones del centro del campo y la defensa. Destaca por su serenidad con el balón, precisión en el pase, visión táctica y capacidad para mantener el equilibrio del equipo", destacó el conjunto catalán.

Nacido el 12 de enero de 1989 en Lieja, Axel Witsel ha jugado desde 2022 en el Atlético de Madrid, con el que fue una pieza clave en las dos primeras campañas, pero no en la última.

En 2023-2024, por ejemplo, disputó 51 de los 54 partidos (45 desde el once titular) y fue fundamental en la defensa de cinco que propuso Diego Simeone, que transformó al medio centro en un central de suma solvencia.

Axel Witsel se despidió del Atlético de Madrid con 116 partidos, 93 de inicio, en tres años. Marcó tres goles y dio otros dos.

Ya está en el tramo final de su carrera, que comenzó como profesional en el Standard de Lieja, en el que debutó con el primer equipo con tan solo 17 años, cuando reemplazó a Steven Dufour en los instantes finales, en septiembre de 2006.

En 2008 fue elegido el mejor jugador de Bélgica a punto de cumplir los 20 años, cuando ya había sido campeón dos veces de Bélgica y vislumbraba todo lo que vendría después: su participación en tres Mundiales y en tres Eurocopas, los títulos de la Liga portuguesa con el Benfica y la rusa con el Zenit, la Copa de Alemania con el Borussia Dortmund y su paso por el Atlético de Madrid.

Entre su camino en el Standard de Lieja, del que salió en 2011 hacia el Benfica, y su llegada ahora al Girona hay catorce años de diferencia, repartidos en cuatro clubes distintos.

Apenas permaneció un año en el conjunto luso, en 2011-2012, traspasado al Zenit de San Petersburgo por 40 millones de euros. Era su cláusula de rescisión.

En el club ruso jugó cinco cursos, después cuatro en el Borussia Dortmund y, entre medias, una aventura millonaria en China.

En 2017, con 27 años aceptó la oferta del Tianjin Quanjian, con el que firmó por tres temporadas a razón de unos 50 millones de euros en total cuando el Juventus insistía en contratarle para su plantilla. Pasó de ganar tres millones de euros en el Zenit por temporada a los 16 en China, a las órdenes de Fabio Cannavaro.