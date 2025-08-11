El equipo al que el Sevilla va a traspasar a Loïc Badé por cerca de 30 millones

El Sevilla y el Bayer Leverkunsen alemán negocian alrededor de una cantidad cercana a los 30 millones de euros el traspaso del central francés Loïc Badé, que ya habría acordado los términos de su contrato por cinco temporadas con el club comprador, han informado a EFE fuentes de la operación.

Loïc Badé, que trabaja en solitario desde hace algunos días debido a una lesión muscular leve, espera ahora que los dos clubes alcancen un entendimiento en las negociaciones que se mantienen desde el pasado viernes, en las que el Bayer Leverkusen comenzó ofertando 25 millones de euros, 10 menos de los que solicitaba el Sevilla.

El central parisino, de 25 años, llegó al Sevilla en enero de 2023 desde el Nottingham Forest inglés y enseguida se hizo con la titularidad en el eje de la zaga sevillista, donde ha disputado 93 partidos oficiales, entre ellos la final de la Liga Europa ganada a la Roma en el año de su llegada, y ha marcado tres goles.

La progresión de Loïc Badé en España lo llevó a ganar la medalla de plata con Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024 y a debutar con la selección absoluta el pasado junio.