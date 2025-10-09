Leclerc activa las alarmas en Ferrari: "Va a ser complicado..."

Tras un Gran Premio de Singapur que dejó en evidencia los problemas del SF-25 y la distancia que separa a Ferrari de sus rivales, Charles Leclerc sabe que el cierre de la temporada será muy difícil para la Scuderia.

En Singapur, Ferrari terminó con un sexto y un octavo puesto, quedando por segunda carrera consecutiva fuera del top 5. Las sesiones de clasificación ya habían sido complicadas, con Leclerc y su compañero saliendo sexto y séptimo en la parrilla. Durante la carrera, los frenos de ambos monoplazas empezaron a sobrecalentarse, lo que obligó a los pilotos a moderar su ritmo mediante la técnica de “lift and coast”.

“A partir de la octava vuelta, tuvimos que gestionar sobre todo los frenos”, comentó Leclerc. “Creo que todo el mundo hace eso hasta cierto punto en un circuito como este. Pero estábamos realmente fuera de ritmo, y eso lo hace todo extremadamente difícil. Toda nuestra carrera fue muy complicada.”

El monegasco cruzó la meta a más de 45 segundos del ganador, George Russell. En contraste, los tres primeros —Mercedes de Russell, Red Bull de Max Verstappen y McLaren de Lando Norris— terminaron separados por menos de seis segundos entre sí, resaltando la brecha que sufre Ferrari frente a sus competidores.

Leclerc no cree que los frenos sean el problema principal actualmente: “Desafortunadamente, no tenemos el coche para pelear con los de adelante”, afirmó. “McLaren siempre ha tenido la misma diferencia con nosotros desde inicios de año. Red Bull ha mejorado desde Monza y ha alcanzado el mismo nivel que McLaren. Mercedes ha dado un gran paso, así que ahora estamos claramente por detrás de los tres primeros equipos.”

“Nos sentimos como pasajeros en el coche y no podemos exprimir mucho más de él”, añadió. A esto se suma la frustración de venir de una temporada anterior en la que la Scuderia estuvo a un suspiro de ganar el campeonato de constructores, que finalmente obtuvo McLaren por solo 14 puntos.

“Después de un año como el anterior, cuando luchas por el título y entras en esta temporada con grandes expectativas… para empezar por debajo de lo esperado y no ver progreso conforme avanza el año, no es fácil”, admitió Leclerc. Pero aseguró: “Tengo poca esperanza de que demos un salto como ellos, ya que ahora el enfoque está en 2026. Va a ser complicado al final, pero lo daremos todo hasta el final.”