Menos kilos y mayor rendimiento mental: los increíbles beneficios del "café bomba" de Llorente

Un claro ejemplo de la obsesión de los deportistas por cuidar su salud y su estado de forma es Marcos Llorente. Tras su arrolladora condición física se esconde un futbolista entregado todos los días del año a cuidar cada detalle de su vida personal y profesional: "Todo esto lo hago por la salud".

Tan contundente como metódico, el madrileño ha desvelado algunos de sus secretos en una entrevista publicada por la Selección Española en sus redes sociales. La exposición al amanecer, un café a prueba de bombas, gafas que filtran la luz azul de las pantallas en interiores, dieta rigurosa, cuidado de la salud mental y ejercicio pautado más allá de los entrenamientos completan los hábitos que han convertido Llorente en una máquina perfecta y con los que en más de una ocasión ha impactado a sus seguidores.

La exigencia física del fútbol actual ha llevado a los mejores futbolistas del mundo a ponerse en manos de especialistas para llevar una dieta que no solo sirva para bajar peso sino también para ganar masa muscular y evitar lesiones indeseadas que los mantengan alejados de la competición. Algas, semillas o aceite de coco forman parte de la dieta de muchos deportistas. Una dieta en la que el desayuno es fundamental y uno de ellos -al que hace referencia Marcos Llorente- ha entrado con fuerza en el deporte de élite.

A prueba de balas

El peculiar desayuno del futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente se ha convertido muy popular en el deporte de élite e incluso en los gimnasios y esconde increíbles beneficios.

El Bulletproof Coffee, conocido como café a prueba de balas, ha ganado popularidad en los últimos años por sus beneficios para la energía y el control de peso. Originado en 2014 en Estados Unidos, esta innovadora bebida, que mezcla café, mantequilla y aceite de coco ha entrado de lleno en los vestuarios.

El café a prueba de balas consiste en endulzar esta bebida con mantequilla. A este mejunje se le atribuyen diversos beneficios, entre los que se incluyen la mejora cognitiva, el aumento del estado de alerta y la energía, la supresión del apetito y la mejora de los resultados metabólicos.

El Bulletproof Coffee ha ganado popularidad en los últimos años por sus beneficios para la energía y el control de peso. Originado en 2014 en Estados Unidos, esta innovadora bebida, que mezcla café, mantequilla y aceite de coco ha entrado de lleno en los vestuarios.

¿Qué es el Bulletproof Coffee?

Esta bebida no es solo una taza de café; es un batido energético en forma líquida con aproximadamente 400 calorías. Sus ingredientes permiten al cuerpo utilizar la grasa como fuente de energía, especialmente por la mañana, cuando las reservas de carbohidratos son más bajas. Esto promueve un estado metabólico que favorece la quema de grasa tanto del café como la corporal, ayudando a adelgazar mientras se mantiene un alto rendimiento mental. Con estos beneficios, no es de extrañar que el Bulletproof Coffee sea tan popular.

El concepto nació de una experiencia personal de Dave Asprey, un multimillonario de Silicon Valley. Durante un viaje al Tíbet, Asprey se sintió revitalizado tras probar una bebida local hecha con té y mantequilla de yak. Inspirado por esta fórmula tradicional, desarrolló su versión moderna utilizando café, mantequilla y aceite de coco para crear Bulletproof Coffee. Según Asprey, tomar café con mantequilla por la mañana nos aporta 400 calorías, una energía suficiente para aguantar del tirón hasta el almuerzo de media mañana y, además, adelgaza, pues el cuerpo no tiene apenas reservas de carbohidratos durante el comienzo de la jornada y se ve obligado a quemar grasas para obtener energía.

Asprey asegura que ha invertido 300.000 dólares durante 15 años para descifrar su biología, logrando perder 45 kilos y aumentando su cociente intelectual en 20 puntos –sí, esta dieta también hace milagros en nuestra mente–. Y no sólo eso, además, duerme mejor y es “mejor emprendedor, mejor marido y mejor padre”. Su dieta Bulletproof (una dieta paleolítica mejorada en la que el desayuno es la estrella), además, “reduce los riesgos de padecer cáncer, enfermedad cardiovascular, diabetes y alzhéimer”.

Propiedades de los ingredientes

1. Café

Energía y alerta: La cafeína ayuda a mantenernos activos y despiertos.

Movilización de grasas: Favorece el uso de grasa como combustible durante la práctica deportiva, algo que es esencial para aprovechar todos los beneficios de Bulletproof Coffee.

2. Mantequilla

Grasas lácteas saludables: Estudios recientes sugieren que las grasas de la mantequilla no son tan perjudiciales como se pensaba. Estas grasas contienen vitaminas esenciales como la A y la D.

Poder saciante: Ayuda a mantenernos satisfechos durante horas.

3. Aceite de Coco

Aumento de cetonas: Estas moléculas energéticas actúan como combustible para el cerebro, mejorando la claridad mental.

Beneficios metabólicos: Reduce la glucosa en sangre, grasa corporal y riesgo de enfermedades metabólicas. También aporta propiedades antimicrobianas. Integrar aceite de coco en el Bulletproof Coffee maximiza estos efectos.

Beneficios del 'Bulletproof Coffee'

Saciedad Prolongada:

Gracias a la mantequilla y el aceite de coco, este café controla el hambre matutina y reduce los antojos.

Mejora del Rendimiento Mental:

Las cetonas producidas por el aceite de coco son un combustible eficiente para el cerebro, promoviendo claridad y concentración.

Pérdida de Peso:

Al quemar grasa como fuente de energía, esta bebida puede ser un aliado para quienes buscan adelgazar. El Bulletproof Coffee es muy eficiente.

Energía Constante:

Sin los picos de energía y caídas asociadas al consumo de carbohidratos.

Se ha visto que los mayores beneficios se obtienen en todas aquellas que realicen ayuno intermitente -como Marcos Llorente- o hagan ejercicio de alta intensidad, por eso es tan popular entre los atletas. ¿Te atreves a probarlo?